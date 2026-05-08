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8 de mayo de 2026

INVESTIGACIÓN Y CIENCIA EN LA ANTÁRTICA: CHILE PASÓ DE 4 A 130 PUBLICACIONES ANUALES EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS

El país integrará la red universitaria antártica global de cara al Año Polar Internacional 2032-2033. Marcelo Leppe, de SCAR, explica qué está en juego.

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Chile ha multiplicado por más de 30 su producción científica sobre la Antártica en las últimas dos décadas: de cuatro artículos anuales a más de 130, con un nivel de impacto que ubica al país en el 25% de las publicaciones más citadas del mundo.

Así lo describe el paleobiólogo Marcelo Leppe, investigador del Centro GEMA de la Universidad Mayor y vicepresidente del Comité Científico de Investigación Antártica (SCAR, por sus siglas en inglés), quien plantea que ese crecimiento abre una oportunidad concreta: liderar la formación de nuevos investigadores antárticos en Latinoamérica.

La iniciativa es parte del proceso preparatorio del Quinto Año Polar Internacional (IPY-5), previsto para 2032-2033, un esfuerzo de coordinación global que busca documentar el estado de la criósfera y su interacción con los sistemas físicos, químicos y biológicos que regulan el clima del planeta.

En ese marco, un grupo de instituciones académicas con trayectoria antártica consolidada busca agruparse bajo un mismo clúster para ofrecer programas de formación de pre y posgrado en áreas prioritarias. Los detalles se definirán en el Congreso Mundial de Ciencia Antártica del SCAR, programado para agosto de 2026 en OsloNoruega.

Liderazgo regional en ciencia

Sin embargo, para que esa coordinación sea posible, primero hay que resolver la fragmentación actual. "Lo que nos falta es poder coordinarlo bajo un paraguas que ofrezca un liderazgo regional", afirma Leppe, quien menciona a la Universidad Mayor, la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, la Universidad Austral, la Universidad de Magallanes —con su programa de posgrado antártico— y otras casas de estudio como actores naturales de esa iniciativa.

Lo que nos falta es poder coordinarlo bajo un paraguas que ofrezca un liderazgo regional Lo que nos falta es poder coordinarlo bajo un paraguas que ofrezca un liderazgo regional

La relevancia del tema no es abstracta. Según Leppe, la Antártica tiene una influencia directa sobre el territorio nacional que va mucho más allá de las expediciones al continente blanco. La corriente circumpolar antártica dio origen, hace millones de años, tanto al desierto de Atacama como al enfriamiento de la corriente Humboldt, que explica la aridez del norte de Chile y Perú.

Más recientemente, los aluviones que afectaron la región del Norte Chico en 2015 —los más graves en 140 años, con 30 muertos— tuvieron su génesis en un evento climático originado en la Antártica, según investigaciones lideradas por científicos chilenos. El mismo patrón se repitió en los aluviones del Cajón del Maipo en 2021.

¿Cuánto y cómo va a reaccionar el continente antártico en el escenario de cambio que le tenemos propuesto y desafiado? ¿Cuánto y cómo va a reaccionar el continente antártico en el escenario de cambio que le tenemos propuesto y desafiado?

Además del cambio climático, la investigación chilena abarca desde la biología molecular —con aplicaciones en medicina y biorremediación en ambientes fríos— hasta el estudio de las poblaciones biológicas antárticas y la criósfera. "¿Cuánto y cómo va a reaccionar el continente antártico en el escenario de cambio que le tenemos propuesto y desafiado?", plantea Leppe como una de las preguntas más urgentes que la ciencia aún debe responder.

La posición de Chile en el sistema del Tratado Antártico refleja ese trabajo acumulado: investigadores y diplomáticos chilenos ocupan hoy posiciones de liderazgo en distintas instancias del sistema, desde la vicepresidencia del SCAR hasta la secretaría ejecutiva del Tratado.

La importancia de la Antártica para el clima y la geografía de Chile


Fuente: eldesconcierto.cl


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