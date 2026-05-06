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6 de mayo de 2026

ESTUDIANTES VIVIERON EMOCIONANTE JORNADA DE “PUERTAS ABIERTAS” DE LA IVª BRIGADA AÉREA

Un total de 62 alumnos de Punta Arenas recorrieron la Base Aérea Chabunco en una experiencia interactiva que acercó el quehacer institucional a la comunidad.

PUERTAS ABIERTAS IVBA 11

​Risas, curiosidad y entusiasmo marcaron la jornada de “Puertas Abiertas” realizada a fines de abril en la Base Aérea Chabunco, actividad organizada en el contexto del 46° aniversario de la IVª Brigada Aérea.

 
En esta oportunidad, 62 estudiantes de quinto básico de las escuelas Juan Williams y Portugal visitaron la unidad para participar en una experiencia educativa y dinámica.

 
Cabe destacar que, la Escuela Portugal solicitó la visita para sus estudiantes, como incentivo por haber alcanzado importantes avances en la Prueba SIMCE.

 
A lo largo del recorrido, los alumnos interactuaron con distintos sistemas y especialidades. Se probaron cascos y chalecos, además de utilizar equipamiento de Observadores Terrestres, Comandos de Aviación y Enfermeros de Combate, poniendo incluso en práctica nociones básicas de primeros auxilios. Al mismo tiempo, conocieron directamente el trabajo que realiza la Fuerza Aérea de Chile en la Región de Magallanes, especialmente en misiones de búsqueda y salvamento, apoyo a zonas aisladas y operaciones en la Antártica.

 
Sin embargo, uno de los momentos más significativos se vivió junto a las aeronaves, cuando guiados por pilotos y tripulaciones, los estudiantes exploraron el interior del DHC-6 Twin Otter, el helicóptero Bell-412 y el avión F-5 Tigre III, despertando el interés y los sueños por el vuelo.

 
Los docentes y apoderados destacaron el carácter educativo y cercano de la actividad.

 
Por su parte, uno de los Oficiales que participó en la visita, resaltó la relevancia de que los niños y la ciudadanía se acerquen a conocer las funciones que desarrolla la IVª Brigada Aérea. "No todos los días se tiene la oportunidad de ver de cerca las aeronaves ni de interactuar con los profesionales que cumplen las misiones de la Fuerza Aérea. Por ello, muchos niños se llevarán un hermoso recuerdo, junto con un valioso mensaje sobre la importancia de la vocación y el compromiso de nuestros integrantes, quienes aportan directamente al desarrollo y progreso de nuestro país”.

 
Finalmente, cabe destacar que este lazo con la región se remonta a 1930 y desde 1980, cada 21 de abril la IVª Brigada Aérea conmemora su aniversario, cumpliendo hoy un rol estratégico en el control del espacio aéreo desde Campos de Hielo Sur al Polo Sur y manteniendo un vínculo permanente con la comunidad de Magallanes.

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