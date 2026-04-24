RUTA CERO ACERCA LA MOVILIDAD SUSTENTABLE A ESTUDIANTES DE MAGALLANES

Acercar la innovación y las energías del futuro a las nuevas generaciones, fue el objetivo de HIF Global, que junto a Toyota y Mitta, realizó una serie de jornadas educativas en establecimientos técnicos de Punta Arenas.



La actividad recorrió el Liceo Industrial Armando Quezada, el Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez y el Instituto Don Bosco. En estos encuentros, los estudiantes conocieron de cerca los vehículos híbridos del programa "Ruta Cero", los cuales operan con e-Combustibles producidos en la Región de Magallanes, permitiéndoles visualizar una alternativa concreta de movilidad sostenible para la región y el mundo.

