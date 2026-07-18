Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

18 de julio de 2026

IDRETTSGLEDE: LA FILOSOFÍA NORUEGA DEL "DISFRUTE DEL DEPORTE"

​El concepto conocido como idrettsglede prioriza la motivación, el disfrute y el desarrollo gradual de los niños, una mirada que ha acompañado el crecimiento de varias generaciones de deportistas noruegos.

haaland

El destacado desempeño de la selección de Noruega en la Copa del Mundo 2026 volvió a poner en el centro del debate el concepto de idrettsglede, una filosofía deportiva que promueve el disfrute del deporte por sobre la presión por los resultados durante la infancia. Este modelo ha acompañado la formación de futbolistas como Erling Haaland, Martin Ødegaard y Alexander Sørloth, además de otros atletas de alto rendimiento del país europeo.

Según explicó Tore Øvrebø, director de élite de Olympiatoppen, el centro de alto rendimiento de Noruega, el objetivo es que niños y niñas practiquen deporte por iniciativa propia y desarrollen su motivación de manera gradual. En ese contexto, la profesionalización suele postergarse hasta los 15 o 16 años, privilegiando la participación, el aprendizaje y el desarrollo personal por sobre la competencia temprana.

La filosofía se refleja en normas que regulan el deporte infantil en Noruega. Entre ellas, se limita el uso de tablas de posiciones y rankings antes de los 11 años y se restringe la participación en campeonatos nacionales e internacionales hasta los 13 años. Además, los menores tienen derecho a decidir cuánto entrenar y qué disciplinas practicar, mientras los clubes adaptan las actividades según la edad y el nivel de madurez de cada participante.

Actualmente, cerca de nueve de cada diez niños noruegos de entre 6 y 12 años practican al menos un deporte organizado. Para los especialistas, este modelo favorece una alta participación deportiva y crea condiciones para que quienes desean alcanzar el alto rendimiento puedan desarrollar su potencial manteniendo la motivación y el disfrute de la actividad física.


Wu Ping profesor de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing

JORNADA SOBRE FILOSOFÍA CLÁSICA CHINA ABORDÓ ARMONÍA, CAMBIO Y PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ABRE INSCRIPCIONES PARA LA ENTREGA DE REGALOS DE NAVIDAD 2026

Leer Más

El proceso estará disponible entre el 17 de julio y el 18 de septiembre de forma online y presencial. La iniciativa está dirigida a niños y niñas de 0 a 10 años, cumplidos al 31 de diciembre de este año.

El proceso estará disponible entre el 17 de julio y el 18 de septiembre de forma online y presencial. La iniciativa está dirigida a niños y niñas de 0 a 10 años, cumplidos al 31 de diciembre de este año.

VN 6
nuestrospodcast
haaland

IDRETTSGLEDE: LA FILOSOFÍA NORUEGA DEL "DISFRUTE DEL DEPORTE"

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
haaland

IDRETTSGLEDE: LA FILOSOFÍA NORUEGA DEL "DISFRUTE DEL DEPORTE"

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
fiestanieveptowilliams

LA FIESTA DE LA NIEVE VOLVIÓ A REUNIR A PUERTO WILLIAMS EN UNA CELEBRACIÓN QUE MANTIENE VIVA UNA DE SUS TRADICIONES MÁS QUERIDAS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
mineduc

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PRESENTÓ EL PROGRAMA CHILE APRENDE Y AVANZA PARA FORTALECER LECTURA Y MATEMÁTICAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.