IDRETTSGLEDE: LA FILOSOFÍA NORUEGA DEL "DISFRUTE DEL DEPORTE"

El destacado desempeño de la selección de Noruega en la Copa del Mundo 2026 volvió a poner en el centro del debate el concepto de idrettsglede, una filosofía deportiva que promueve el disfrute del deporte por sobre la presión por los resultados durante la infancia. Este modelo ha acompañado la formación de futbolistas como Erling Haaland, Martin Ødegaard y Alexander Sørloth, además de otros atletas de alto rendimiento del país europeo.

Según explicó Tore Øvrebø, director de élite de Olympiatoppen, el centro de alto rendimiento de Noruega, el objetivo es que niños y niñas practiquen deporte por iniciativa propia y desarrollen su motivación de manera gradual. En ese contexto, la profesionalización suele postergarse hasta los 15 o 16 años, privilegiando la participación, el aprendizaje y el desarrollo personal por sobre la competencia temprana.

La filosofía se refleja en normas que regulan el deporte infantil en Noruega. Entre ellas, se limita el uso de tablas de posiciones y rankings antes de los 11 años y se restringe la participación en campeonatos nacionales e internacionales hasta los 13 años. Además, los menores tienen derecho a decidir cuánto entrenar y qué disciplinas practicar, mientras los clubes adaptan las actividades según la edad y el nivel de madurez de cada participante.

Actualmente, cerca de nueve de cada diez niños noruegos de entre 6 y 12 años practican al menos un deporte organizado. Para los especialistas, este modelo favorece una alta participación deportiva y crea condiciones para que quienes desean alcanzar el alto rendimiento puedan desarrollar su potencial manteniendo la motivación y el disfrute de la actividad física.

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