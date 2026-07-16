ABREN CONCURSO DE ARTE QUE INVITA A RETRATAR LOS HUMEDALES Y RÍOS DEL SUR DE CHILE

Fundación Legado Chile y Cummins Chile lanzaron una nueva edición del Concurso Arte & Naturaleza, denominada "Humedales y ríos: el sur que habita en nosotros", iniciativa que busca promover la valoración de los ecosistemas hídricos mediante expresiones artísticas realizadas por niñas, niños, jóvenes y personas adultas.

La convocatoria está dirigida a residentes de las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. Los participantes podrán presentar obras en las disciplinas de dibujo, pintura, collage y fotografía análoga, inspiradas en humedales, ríos, turberas, bosques ribereños y otros paisajes vinculados al agua.

Además de la obra, cada participante deberá incorporar una breve descripción de hasta dos líneas. Todas las creaciones recibidas formarán parte de un libro conmemorativo del concurso, mientras que las mejores propuestas de cada categoría recibirán reconocimientos y premios. La convocatoria contempla las categorías Pirigüín, Huillín, Alerce y Cóndor, según la edad de los participantes.

La directora de Comunicaciones de Fundación Legado Chile, Francisca Bustos, señaló que la iniciativa busca fortalecer el vínculo entre las personas y la naturaleza, promoviendo una mirada de valoración y cuidado hacia los ecosistemas de agua presentes en el sur del país.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 30 de agosto de 2026 y deberán realizarse a través del formulario disponible en el sitio web de Fundación Legado Chile, donde también se encuentran publicadas las bases del concurso.



