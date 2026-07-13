ARTISTA Y COLECCIONISTA MAGALLÁNICO MOSTRÓ SUS ESCULTURAS INSPIRADAS EN EL ANIME Y LA CULTURA POP

El artista y coleccionista conocido en redes sociales como Dragon Toys participó en una nueva edición de Zona Puuy, donde presentó parte de su trabajo en esculturas inspiradas en personajes del anime, los videojuegos y la cultura pop.

Durante la conversación, mostró figuras creadas por él mismo, entre ellas personajes de Dragon Ball, Pokémon, Los Caballeros del Zodiaco y Sakura Card Captor. Explicó que trabaja principalmente con greda, pintura y distintos materiales, buscando respetar proporciones, detalles y características de cada personaje.

El invitado contó que su interés por la escultura comenzó en la infancia, cuando aprendió las primeras técnicas y luego continuó desarrollando su trabajo de manera autodidacta. También ha realizado piezas de mayor tamaño con otros materiales, como resina, fibra de vidrio, yeso, cemento y metal.

Además de crear esculturas, Dragon Toys mantiene una amplia colección de figuras en miniatura, principalmente vinculadas al anime clásico de los años 80 y 90. Entre sus series favoritas mencionó Dragon Ball, Pokémon y Los Caballeros del Zodiaco, además de otros personajes de Marvel, DC Comics y videojuegos.

El artista también ha participado en ferias y eventos vinculados al mundo geek, donde ha mostrado sus creaciones y parte de su colección. En la entrevista valoró la posibilidad de seguir desarrollando su arte pese a sus responsabilidades laborales, manteniendo vivo el vínculo con sus gustos, la escultura y el coleccionismo.

Desde Zona Puuy también se destacó el trabajo de Puuy Producciones y la reciente participación de artistas, cosplayers, agrupaciones de baile, juegos de mesa y videojuegos en Expo Invierno, instancia que reunió a distintos exponentes de la cultura pop y creativa regional.



