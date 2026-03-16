ZONA PUUY REUNIÓ MÚSICA CELTA Y CULTURA K-POP CON REFERENTES LOCALES

El programa “Zona Puuy” contó con una nueva edición dedicada a la música y la cultura local, con la participación de destacados invitados en sus dos bloques. En la primera parte estuvo presente el músico Roberto Niculcar, integrante de la banda Aranxante, mientras que en el segundo bloque participaron Konini y Belén, representantes del grupo Aerith.

Durante la conversación, Niculcar abordó el trabajo musical que desarrolla junto a Aranxante, centrado en la música celta, un estilo que recoge influencias de territorios como Irlanda, Escocia, Galicia y Asturias. El músico explicó las particularidades de instrumentos como la gaita gallega y su diferencia con otras variantes europeas, además del uso de percusiones tradicionales que enriquecen el sonido del conjunto.

El artista también repasó su trayectoria, que comenzó desde muy joven en Punta Arenas, para luego continuar con estudios en la Universidad de Concepción. Con más de 35 años dedicados a la enseñanza musical, destacó su experiencia en la formación de estudiantes y su versatilidad interpretando distintos instrumentos, aunque reconoció su afinidad personal con el saxofón.

Asimismo, extendió una invitación a la comunidad a participar de las sesiones abiertas que realiza la banda en el Irish Pub El Árbol, donde músicos pueden integrarse de manera espontánea. Estas presentaciones, además de promover la música celta, buscan recaudar fondos para mejorar el equipamiento técnico del grupo y fortalecer su propuesta artística.

En el segundo bloque del programa, Konini y Belén del grupo Aerith compartieron su experiencia dentro del mundo del k-pop y la danza, destacando el crecimiento de esta comunidad en Punta Arenas. Ambas coincidieron en que estos espacios permiten desarrollar talentos, generar vínculos y fomentar la participación de jóvenes en actividades culturales.

Finalmente, las integrantes valoraron el trabajo colectivo dentro de su agrupación, resaltando el compañerismo, la creatividad y el aprendizaje constante como pilares fundamentales. Además, subrayaron que más allá de la competencia, el objetivo principal es disfrutar del baile, conectar con el público y seguir fortaleciendo una comunidad que continúa creciendo en la región.