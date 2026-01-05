Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

5 de enero de 2026

EVENTOS K-POP, COSPLAY Y CULTURA FRIKI MARCAN EL VERANO 2026 EN PUNTA ARENAS

Zona Puuy

Mago Pascu Globogonia

El programa Zona Puuy de Polar Comunicaciones, conducido por Mika Puuy, presentó la cartelera de los primeros eventos Puuy del año, una invitación abierta a la comunidad para disfrutar de actividades ligadas al K-pop, el anime, el cosplay y la cultura friki durante el verano en Punta Arenas.

En Zona Puuy se informó que el 18 de enero se realizará K-pop & Anime Summer en Zona Austral, entre las 15:00 y las 18:00 horas, con desfiles, shows, concursos, premios y la participación de la comunidad Beyblade. La jornada continuará entre las 18:00 y las 20:00 horas en la pista de patinaje con la actividad Cosplay on Ice, que combinará patinaje y caracterización.

Además, el 14 de febrero, en el contexto de San Valentín, se llevará a cabo el Puuy Friki Day en la Galería Roca, de 14:00 a 19:00 horas y con entrada liberada. El evento contará con stands, cosplay, concursos, videojuegos y un especial Pokémon Day, pensado para públicos de todas las edades.

El primer bloque de Zona Puuy tuvo como invitado al Mago Pascu, creador del proyecto Globogonia, quien compartió su camino artístico ligado a la magia, los globos y el circo. También dio a conocer la nueva ubicación de Globogonia en Quillota 818, con juegos, cámara 360 y shows de magia a precios accesibles.

En el segundo bloque del programa, Miguel Mansilla presentó el proyecto Pokémon Dexgallery TCG PUQ, una iniciativa que reúne a ilustradores de Punta Arenas y Puerto Natales en un desafío creativo, que comenzó en agosto del 2025 y que espera el 28 de febrero para el Pokemón Day hacer una exposición de las ilustraciones por los 30 años de Pokémon. La propuesta busca visibilizar el talento local y fortalecer la comunidad artística y fanática de Pokemón de la región.



Escritora e ilustradora Victoria Leal

ILUSTRACIÓN Y LITERATURA FANTÁSTICA: LA TRAYECTORIA CREATIVA DE LA ARTISTA VICTORIA LEAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO DESTINARÁ $30 MILLONES EN 2026 PARA RECUPERAR MOBILIARIO URBANO RAYADO

Leer Más

​Ocho espacios públicos de alta concurrencia serán intervenidos por cuadrillas municipales mediante trabajos de pintura y mantención.

​Ocho espacios públicos de alta concurrencia serán intervenidos por cuadrillas municipales mediante trabajos de pintura y mantención.

MU 7
nuestrospodcast
proclamacion-kast

TRICEL PROCLAMA OFICIALMENTE A JOSÉ ANTONIO KAST COMO PRESIDENTE ELECTO

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
MU 7

MUNICIPIO DESTINARÁ $30 MILLONES EN 2026 PARA RECUPERAR MOBILIARIO URBANO RAYADO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Nueva-exigencia-para-licencias-de-conducir-avanza-en-el-Congreso-700x394

NUEVA EXIGENCIA PARA LICENCIAS DE CONDUCIR: REVISA EL NUEVO REQUISITO QUE SE PODRÍA EXIGIR

buvinic

LOS TIEMPOS NUEVOS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

FELIPE VERGARA- 2025

SALIDA DE MADURO

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
subseciencias

SUBSECRETARIO DE CIENCIAS DESTACA ADJUDICACIÓN DEL FIU 2025: UMAG ACCEDE A FINANCIAMIENTO POR UNA DÉCADA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250