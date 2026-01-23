ESTRATEGIA "ACTIVADOS" FORTALECE PREPARACIÓN FRENTE AL ACV EN EMPRESAS DE LA REGIÓN

Como parte de la estrategia regional “ACTIVADOS”, se desarrolló una charla educativa sobre Ataque Cerebrovascular (ACV) dirigida a funcionarios de la Empresa de Rentas Inmobiliarias Zona Austral, realizada el pasado martes en la Zona Franca de Punta Arenas.

La actividad permitió entregar conocimientos clave sobre el ACV, incluyendo el reconocimiento de síntomas de alerta, la conducta adecuada frente a una sospecha y la importancia de actuar con rapidez, contactando de inmediato al SAMU. Además, se reforzaron mensajes preventivos relacionados con estilos de vida saludables.

La estrategia ACTIVADOS promueve la creación de espacios laborales y comunitarios preparados para responder ante emergencias de salud, entendiendo que una reacción oportuna puede marcar una diferencia decisiva en la evolución de esta enfermedad.

Desde la organización se agradeció la disposición de la empresa por sumarse a esta iniciativa, impulsada por la SEREMI de Salud, el Servicio de Salud y el Hospital Clínico de Magallanes, orientada a construir una región más informada, consciente y comprometida con la salud de su población.