EL MEJOR TRIBUTO A DADDY YANKEE DE CHILE LLEGA A DREAMS PUNTA ARENAS PARA SORPRENDER

Como una “experiencia” en el arte de las imitaciones califica su trabajo Oscar Flores, quien es considerado por el público y por los entendidos como el mejor tributo a Daddy Yankee en Chile.



Pese a su juventud, el cantante santiaguino posee una madurez notable, lo que lo hace estar muy consciente de las etapas que ha debido quemar para llegar donde está. Comenta que a los 13 años se presentó en la televisión a un concurso de imitadores y fue un completo fracaso pero que desde ese día comenzó a trabajar duro para superarse y llegar a estar donde está hoy.



Agrega que el 2006, con la actuación de Daddy Yankee en Viña, lo que a su juicio marca la llegada de la cultura del regaetton a Chile, hizo de este estilo su vida. Comenzó a cantar todos los regaetones que había. Sentía que su voz era cada vez más parecida a la de Daddy. Luego vinieron el corte de pelo, las joyas, los lentes de sol y, por supuesto, la ropa amerciana estilo rapero. “Me encanté con esta música porque era algo que rompía lo establecido en chile. Eso me gustó. Había letra con crítica social y con un mensaje. Así fui desarrollando la apariencia física y la forma de cantar”, señaló el artista.





Invitación



Desde el año 2020 Flores se dedica 100 % al tributo a Daddy Yankee. Ya con años de experiencia se dio una revancha tomando parte en un programa de televisión, la segunda temporada de “Yo Soy”, en plena pandemia, logrando un meritorio tercer lugar. Al año siguiente llegó a la final en el “Yo Soy All Star”, robándose el corazón del público; y en 2022 también fue finalista, esta vez en el programa “El Retador” de Mega .



“Les espero para que vivamos una experiencia. Lo que hago sobre el escenario es un trabajo teatral y muy profesional. La idea es que quien asista este viernes por la noche a Dreams, sienta que está en el show del artista 100%. Con visuales, su música, bailarines, efectos especiales, etcétera”, remarcó el artista que subirá al escenario del lucky 7 pasada la medianoche cerca de la 1 de la madrugada del sábado.



El acceso al show es gratis con la entrada al casino cuyo importe total es en beneficio fiscal.

