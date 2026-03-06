ESCUELA MANUEL BULNES AVANZA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA DESDE EDUCACIÓN PARVULARIA

​Con el objetivo de fortalecer las oportunidades de aprendizaje y responder a las necesidades de las familias de la comunidad, la Escuela Manuel Bulnes Prieto inició durante el año pasado un importante proceso de trabajo para ampliar la implementación de la Jornada Escolar Completa (JEC) a los niveles de Educación Parvularia y Primer Ciclo Básico.



​Hasta el año 2024, nuestro establecimiento contaba con Jornada Escolar Completa únicamente desde 3° a 8° básico. Sin embargo, a partir del análisis institucional y del contexto educativo local, se identificó la necesidad de avanzar en esta modalidad también en los niveles iniciales, considerando que muchas familias priorizan establecimientos que ofrecen mayor tiempo de permanencia y acompañamiento educativo para sus hijos e hijas.



​Frente a este desafío, durante el año pasado se desarrolló un trabajo conjunto entre la comunidad educativa de la Escuela Manuel Bulnes y el Servicio Local de Educación Pública de Magallanes. Desde la escuela se elaboraron los antecedentes técnico-pedagógicos que fundamentan la implementación de la JEC, definiendo el sentido formativo de esta jornada extendida y su vinculación con el proyecto educativo institucional. Paralelamente, desde el Servicio Local se trabajó en los antecedentes de infraestructura y en los aspectos jurídicos necesarios para la presentación formal de la solicitud.



​Esta propuesta fue presentada a fines del año pasado al Ministerio de Educación y el día de ayer recibimos la respuesta favorable por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, lo que representa un importante avance para nuestra comunidad educativa.



​En el ámbito pedagógico, la propuesta de Jornada Escolar Completa pone especial énfasis en nuestros sellos institucionales: "Convivir como buen ciudadano" e "Identidad regional", los cuales orientan las experiencias formativas que se desarrollarán durante los talleres y actividades complementarias.



​De esta manera, los talleres JEC contemplan diversas áreas como deportes, medioambiente, sana convivencia, artes, música y geometría, todos ellos vinculados al desarrollo integral de los estudiantes y al fortalecimiento de valores ciudadanos y del sentido de pertenencia con la región.



​Asimismo, la escuela cuenta con planes propios para la enseñanza del idioma inglés, lo que permite que los niños y niñas tengan sus primeros acercamientos a este idioma desde el nivel de Prekínder, ampliando así sus oportunidades de aprendizaje desde la primera infancia.



​Como comunidad educativa valoramos profundamente este avance, que representa un paso significativo en nuestro compromiso con la mejora continua de los aprendizajes y el desarrollo integral de nuestros estudiantes.​







​

