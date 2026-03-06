Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

6 de marzo de 2026

ESCUELA MANUEL BULNES AVANZA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA DESDE EDUCACIÓN PARVULARIA

Comunicado de prensa.

escmanuelbulnes

Con el objetivo de fortalecer las oportunidades de aprendizaje y responder a las necesidades de las familias de la comunidad, la Escuela Manuel Bulnes Prieto inició durante el año pasado un importante proceso de trabajo para ampliar la implementación de la Jornada Escolar Completa (JEC) a los niveles de Educación Parvularia y Primer Ciclo Básico.

Hasta el año 2024, nuestro establecimiento contaba con Jornada Escolar Completa únicamente desde 3° a 8° básico. Sin embargo, a partir del análisis institucional y del contexto educativo local, se identificó la necesidad de avanzar en esta modalidad también en los niveles iniciales, considerando que muchas familias priorizan establecimientos que ofrecen mayor tiempo de permanencia y acompañamiento educativo para sus hijos e hijas.

Frente a este desafío, durante el año pasado se desarrolló un trabajo conjunto entre la comunidad educativa de la Escuela Manuel Bulnes y el Servicio Local de Educación Pública de Magallanes. Desde la escuela se elaboraron los antecedentes técnico-pedagógicos que fundamentan la implementación de la JEC, definiendo el sentido formativo de esta jornada extendida y su vinculación con el proyecto educativo institucional. Paralelamente, desde el Servicio Local se trabajó en los antecedentes de infraestructura y en los aspectos jurídicos necesarios para la presentación formal de la solicitud.

Esta propuesta fue presentada a fines del año pasado al Ministerio de Educación y el día de ayer recibimos la respuesta favorable por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, lo que representa un importante avance para nuestra comunidad educativa.

En el ámbito pedagógico, la propuesta de Jornada Escolar Completa pone especial énfasis en nuestros sellos institucionales: "Convivir como buen ciudadano" e "Identidad regional", los cuales orientan las experiencias formativas que se desarrollarán durante los talleres y actividades complementarias.

De esta manera, los talleres JEC contemplan diversas áreas como deportes, medioambiente, sana convivencia, artes, música y geometría, todos ellos vinculados al desarrollo integral de los estudiantes y al fortalecimiento de valores ciudadanos y del sentido de pertenencia con la región.

Asimismo, la escuela cuenta con planes propios para la enseñanza del idioma inglés, lo que permite que los niños y niñas tengan sus primeros acercamientos a este idioma desde el nivel de Prekínder, ampliando así sus oportunidades de aprendizaje desde la primera infancia.

Como comunidad educativa valoramos profundamente este avance, que representa un paso significativo en nuestro compromiso con la mejora continua de los aprendizajes y el desarrollo integral de nuestros estudiantes.



Biblioverano_2026 (10)

EXITOSO BALANCE DE BIBLIOVERANO 2026 EN BIBLIOTECA PÚBLICA N°47 DEL SERPAT

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO REFUERZA APOYO LABORAL ANTE ALZA DE DESOCUPACIÓN EN MAGALLANES

Leer Más

La Oficina de Intermediación Laboral mantiene atención diaria y adelantará feria de empleos para abril.

La Oficina de Intermediación Laboral mantiene atención diaria y adelantará feria de empleos para abril.

OMIL (1)
nuestrospodcast
MUJERES DESTACADAS (4)

MUNICIPIO ENTREGÓ RECONOCIMIENTO: CONOCE A LAS 24 MUJERES DESTACADAS DE PUNTA ARENAS

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
escmanuelbulnes

ESCUELA MANUEL BULNES AVANZA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA DESDE EDUCACIÓN PARVULARIA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
centromedlab

MEDLAB CONSOLIDA ATENCIÓN CARDIOLÓGICA CON TECNOLOGÍA DIAGNÓSTICA NO INVASIVA EN PUNTA ARENAS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
GASPAR LUNA EN ROCKÓDROMO

MINISTERIO DE LAS CULTURAS ABRE INSCRIPCIONES PARA SER PARTE DE LOS ESCENARIOS DE LA RED ROCKÓDROMO 2026

comiteconstruccionnaval