Punta Arenas,
4 de marzo de 2026

DIPUTADO ELECTO ALEJANDRO RIQUELME CUESTIONA MANEJO DEL GOBIERNO SALIENTE POR CABLE SUBMARINO CON CHINA

Buenos días región.

El diputado electo por Magallanes, Alejandro Riquelme Ducci, se refirió esta mañana a los principales temas de contingencia regional y nacional durante su participación en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones.

En relación con la designación de seremis y delegaciones presidenciales provinciales en la Región de Magallanes, señaló que se trata de una atribución exclusiva del Mandatario electo. “esa es una decisión del presidente de la republica, el Pdte. de la republica nos solicito que nosotros mencionáramos algunos nombres que pudieran estar en algunas seremis o delegaciones presidenciales pero eso al final lo decide el presidente, el sello del presidente ha sido claro, profesionalismo y experiencia, desde radicales hasta gente del partido republicano integran su gabinete”.

El parlamentario electo sostuvo que el criterio que primará en los nombramientos apunta a la experiencia y capacidad técnica, enfatizando que la decisión final recae en el Presidente de la República.

Asimismo, abordó el quiebre del diálogo entre el gobierno saliente y el entrante, previo al cambio de mando, a propósito del proyecto de cable submarino con China. Sobre este punto, afirmó que “refleja lo que ha sido este gobierno, poca transparencia, nos enteramos por la prensa”.


GOBIERNO INAUGURÓ EL AÑO ESCOLAR 2026 EN LA ESCUELA ESPECIAL PAUL HARRIS

PRESIDENTE GABRIEL BORIC ENCABEZA PRESENTACIÓN DE AVANCES EN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

​En su visita a la zona, el mandatario, acompañado de autoridades locales, recorrió el Muelle Mardones y conoció los avances en el ordenamiento del borde costero.

​En su visita a la zona, el mandatario, acompañado de autoridades locales, recorrió el Muelle Mardones y conoció los avances en el ordenamiento del borde costero.

DETIENEN A TURISTA FRANCÉS POR ENCENDER CIGARRILLO EN SECTOR NO HABILITADO DE TORRES DEL PAINE

servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BENCINAS ACUMULAN BAJA DE 65 PESOS EN UN MES

BENCINAS SUBIRÁN ESTE JUEVES: ENAP ANUNCIA ALZA DE HASTA $20 POR LITRO

carabineros-patrulla-1200x630

DETIENEN A TURISTA FRANCÉS POR ENCENDER CIGARRILLO EN SECTOR NO HABILITADO DE TORRES DEL PAINE

c130fach

JUICIO POR CUASIDELITO DE HOMICIDIO EN CAÍDA DEL HÉRCULES C-130 DE LA FACH SE REPROGRAMA OTRA VEZ

