DIPUTADO ELECTO ALEJANDRO RIQUELME CUESTIONA MANEJO DEL GOBIERNO SALIENTE POR CABLE SUBMARINO CON CHINA

El diputado electo por Magallanes, Alejandro Riquelme Ducci, se refirió esta mañana a los principales temas de contingencia regional y nacional durante su participación en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones.

En relación con la designación de seremis y delegaciones presidenciales provinciales en la Región de Magallanes, señaló que se trata de una atribución exclusiva del Mandatario electo. “esa es una decisión del presidente de la republica, el Pdte. de la republica nos solicito que nosotros mencionáramos algunos nombres que pudieran estar en algunas seremis o delegaciones presidenciales pero eso al final lo decide el presidente, el sello del presidente ha sido claro, profesionalismo y experiencia, desde radicales hasta gente del partido republicano integran su gabinete”.

El parlamentario electo sostuvo que el criterio que primará en los nombramientos apunta a la experiencia y capacidad técnica, enfatizando que la decisión final recae en el Presidente de la República.

Asimismo, abordó el quiebre del diálogo entre el gobierno saliente y el entrante, previo al cambio de mando, a propósito del proyecto de cable submarino con China. Sobre este punto, afirmó que “refleja lo que ha sido este gobierno, poca transparencia, nos enteramos por la prensa”.



