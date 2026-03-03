Punta Arenas,
3 de marzo de 2026

VILLA TEHUELCHES SE CONVIERTE EN EL EPICENTRO DEL AUTOMOVILISMO CON EL RALLY LAGUNA BLANCA 2026 ESTE DOMINGO 08 DE MARZO

​Con 16 binomios confirmados y la participación de tripulaciones de Puerto Natales, Punta Arenas y El Calafate, la comuna se prepara para recibir la primera fecha del calendario este 7 y 8 de marzo, siendo el primer día largada simbólica y el segundo la competencia oficial.

El rugir de los motores regresa a la Región de Magallanes con el Rally Laguna Blanca 2026, evento que se llevará a
cabo los días 7 y 8 de marzo y marca el inicio oficial del Campeonato 2026 del Rally Última Esperanza, siendo la primera de tres fechas que incluirán a Puerto Natales en mayo y Torres del Paine en octubre.

La competencia, organizada por el Club Automovilístico Última Esperanza con el apoyo de la Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca, ya cuenta con 16 binomios oficialmente inscritos. La grilla destaca por su carácter regional e internacional, con tripulaciones de Puerto Natales, de Punta Arenas y El Calafate, Argentina.

 
Al respecto, el Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca valoró el impacto de la actividad para la zona, afirmando “estamos muy contentos de recibir este gran evento deportivo en nuestra comuna. El rally es una tradición que une a la región y una oportunidad para que las familias visiten Villa Tehuelches, disfruten de nuestro entorno y apoyen el desarrollo local. Invitamos a todos los vecinos y turistas a que nos acompañen con responsabilidad este fin de semana".

 
Por su parte, Alejandro Hernández, representante del Club Automovilístico Última Esperanza, entregó detalles sobre la preparación del evento, señalando “hemos trabajado intensamente en la logística para garantizar una competencia segura y de alto nivel. Trasladarnos hasta Laguna Blanca con el Rally es una excelente señal para el deporte motor regional. Esperamos que la comunidad nos acompañe y disfrute de este espectáculo, siempre respetando las zonas de seguridad
establecidas por la organización".


El evento cuenta además con el respaldo de Comercial Harambour y Mobil, sponsors oficiales de este campeonato.

 
Programación del Evento

 
La actividad se dividirá en dos jornadas cargadas de adrenalina, recorriendo sectores emblemáticos como Las Nieves y la Estancia Puro Chile en la Comuna de Laguna Blanca, siendo la competencia oficial el domingo 08 de marzo.

 
Sábado 7 de marzo: Largada Simbólica

 
La jornada sabatina está enfocada principalmente en los equipos y los vecinos de Villa Tehuelches, brindando un espacio de cercanía con la comunidad local y poder conocer el terreno en el cual van a competir.

 16:45 hrs: Shakedown Laguna Blanca.
 18:30 hrs: Largada Simbólica en Villa Tehuelches.

 
Domingo 8 de marzo: Gran Competencia

 
El espectáculo comienza temprano, donde se solicita especial atención a los horarios de cierre de rutas para garantizar la seguridad.

 
 08:20 hrs: Cierre de ruta Y-450 Las Nieves.
 09:00 hrs: Inicio oficial del Rally.
 13:45 hrs: Parque de Asistencia en Villa Tehuelches.
 14:15 hrs: Cierre de ruta Y-460 (Río Verde / Puro Chile).
 14:35 hrs: Reanudación del Rally.
 17:30 hrs: Término y Premiación en Villa Tehuelches.

 
Invitación a este gran evento motor

 
La organización en conjunto con el municipio reitera la invitación a toda la comunidad magallánica a asistir a Villa Tehuelches, recordando la importancia de mantener la limpieza del entorno y seguir las indicaciones de los banderilleros y
personal de seguridad durante el desarrollo de las etapas

