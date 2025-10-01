Punta Arenas,
1 de octubre de 2025

REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA LA 20ª EDICIÓN DEL GRAN PREMIO KARUKINKA

​El Gran Premio Karukinka se ha consolidado a lo largo de sus 20 versiones como una de las competencias deportivas más relevantes de la región.

​Con la presencia de diversas instituciones públicas y organismos de emergencia se desarrolló la reunión de coordinación para la 20ª edición del Gran Premio Karukinka, competencia automovilística organizada por el Club de Automovilismo y Motociclismo 18 de Septiembre, que tendrá lugar los días sábado 11 y domingo 12 de octubre en la comuna de Porvenir, Timaukel y Primavera.

 
El encuentro se llevó a cabo con el objetivo de afinar detalles de seguridad y logística, garantizando el correcto desarrollo de una de las competencias más tradicionales y esperadas de la provincia de Tierra del Fuego. Durante la jornada, el club organizador presentó la planificación y los protocolos que regirán el evento, destacando un plan de seguridad integral que contempla el resguardo de los asistentes, las rutas y el cumplimiento de la normativa vigente.

 
La reunión contó con la participación del delegado presidencial provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto, además de representantes de la Municipalidad de Porvenir, Primavera y Timaukel, Carabineros de Chile, el Hospital Doctor Marco Chamorro Iglesias, CONAF, Bomberos y Vialidad, quienes se comprometieron a trabajar de manera coordinada para brindar un evento seguro y exitoso.

 
Como parte de las actividades oficiales, se informó que la largada simbólica de la competencia se realizará el viernes 10 de octubre, desde el frontis de la Municipalidad de Porvenir, un hito que dará inicio formal a esta vigésima edición del rally.

 
El Gran Premio Karukinka se ha consolidado a lo largo de sus 20 versiones como una de las competencias deportivas más relevantes de la región, convocando a pilotos locales y nacionales, así como a cientos de espectadores que se congregan para vivir la emoción del automovilismo en los extensos caminos fueguinos.

 
“Con este encuentro de coordinación, el Club 18 de Septiembre y las instituciones participantes reafirmaron su compromiso para que esta nueva edición del Rally Karukinka mantenga su prestigio y se desarrolle en un marco de seguridad, responsabilidad y deporte”, señaló el delegado José Campos Prieto.


