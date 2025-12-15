Punta Arenas,
15 de diciembre de 2025

MARÍA FERNANDA VALDÉS LIDERÓ EXITOSA CLÍNICA DEPORTIVA EN PUNTA ARENAS

​En la actividad organizada por el municipio y su Fundación de Deportes, la excampeona mundial de halterofilia realizó una clínica gratuita destinada a perfeccionar la técnica de los deportistas locales.

MF 4
Antes del Campeonato Municipal de Levantamiento de Pesas y aprovechando la participación de María Fernanda Valdés como jurado de dicha instancia, la Municipalidad de Punta Arenas, junto a la Fundación de Deportes, realizó este viernes una clínica deportiva encabezada por la excampeona mundial y deportista olímpica. La instancia gratuita reunió a 35 deportistas desde los 15 años en el Gimnasio Vatra de la ciudad.

La actividad, cuyos cupos se agotaron pocas horas después de su anuncio, estuvo enfocada en el perfeccionamiento técnico del arranque y envión, movimientos olímpicos centrales en la disciplina.

En la instancia, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, entregó un reconocimiento especial a Valdés por su trayectoria y contribución al deporte nacional. "Hay que recordar que la municipalidad cuenta con una escuela municipal de levantamiento. Más tarde tenemos nuestro tercer campeonato municipal, hemos hecho cursos para los deportistas como también para entrenadores, y hoy tenemos una charla con una campeona panamericana y finalista olímpica, como es María Fernanda Valdés. Y por eso es tan importante, tal como les decíamos, que como Fundación Municipal de Deportes colaboremos con todos los deportes sin distinción. Hacer estos campeonatos, pero también traer a estos campeones que puedan contar su experiencia, ya sea para motivar o para mejorar las técnicas", afirmó.

Durante la jornada, Valdés compartió con los participantes técnicas y correcciones fundamentales para potenciar su rendimiento y avanzar en la práctica del levantamiento de pesas. "Feliz de poder volver a la ciudad. Me encanta, me encanta el clima, me encanta el frío. Feliz y contenta de poder enseñar lo que sé, que es el levantamiento de pesas. Muy agradecida por la invitación", señaló la destacada deportista chilena, quien además valoró que Punta Arenas cuente con una escuela municipal de levantamiento de pesas. "Es muy importante que hoy se le dé realce a este deporte. Esta ciudad fue cuna de Alexis Nahuelquén, uno de los mejores levantadores de la historia de Chile, y es un honor que se siga con ese legado", agregó.

La actividad marca el inicio de un fin de semana deportivo que continuará el sábado con la segunda parte del tercer Campeonato Municipal de Levantamiento de Pesas, que ya cuenta con más de 50 inscritos.


ALCALDE DE CABO DE HORNOS DESTACA COMPROMISO HISTÓRICO CON LA CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS SILVESTRES: MAGALLANES EXTIENDE CONVENIO DE COMUNIDADES PORTAL HASTA 2030

