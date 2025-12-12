Punta Arenas,
12 de diciembre de 2025

ORATORIO JACINTO BOCCO: LA OBRA SOCIAL QUE POR DÉCADAS HA APOYADO A NIÑOS Y JÓVENES VULNERABLES EN PUNTA ARENAS

​Comunidades en Acción

Oratorio jacinto bocco

En una nueva edición de Comunidades en Acción, de Polar Comunicaciones, el conductor Luis Viel conversó con Tatiana Leuquen y Marcela Gallardo, representantes de la Agrupación de Voluntarios Oratorio Jacinto Bocco, una institución emblemática que desde 1987 ha acompañado a niños, jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad en Punta Arenas. Su labor, profundamente comunitaria, ha convertido al Oratorio en un espacio seguro y de contención emocional para quienes más lo necesitan.

Durante el programa, se destacó que el Oratorio funciona como una obra social sin fines de lucro, ofreciendo talleres, actividades recreativas, apoyo escolar y acompañamiento afectivo. Con el tiempo, este espacio se ha transformado en una alternativa a un hogar para muchos niños que buscan un lugar tranquilo donde jugar, aprender y sentirse protegidos. Leuquen y Gallardo explicaron que la agrupación trabaja casi todos los días —excepto los domingos— y que desde la pandemia incorporaron un programa de almuerzos para adultos mayores, ampliando aún más su impacto comunitario.

El Oratorio Jacinto Bocco nació gracias a un grupo de jóvenes voluntarios y lleva el nombre de un referente de servicio social cuyas enseñanzas inspiraron la creación del espacio. Hoy, la organización continúa su labor gracias al compromiso de nuevos voluntarios y al acceso a fondos públicos como FOSIS y el Fondo de Fortalecimiento, que han permitido profesionalizar talleres y sostener actividades anuales, especialmente en periodos de vacaciones escolares.

En Comunidades en Acción, las invitadas repasaron también el trabajo directo con familias de sectores vulnerables, destacando que su enfoque no se limita a los niños, sino que busca fortalecer redes familiares y entregar herramientas socioemocionales que contribuyan a romper ciclos de precariedad. La agrupación se ha consolidado como una institución esencial en la región, siendo reconocida por su continuidad y por sostener, durante casi cuatro décadas, una obra tejida desde el amor, la solidaridad y la constancia.





MJF

Noticias
Relacionadas
SERNAGEOMIN Y GOBIERNO REGIONAL COORDINAN PROYECTOS CLAVE PARA FORTALECER LA SEGURIDAD GEOLÓGICA EN MAGALLANES

​Preparan expedición para iniciar monitoreo del volcán Burney en Magallanes

​Preparan expedición para iniciar monitoreo del volcán Burney en Magallanes

IMPULSADO POR EMPRESARIO ESTADOUNIDENSE: PRIMER PROYECTO DE AMONÍACO VERDE EN EL PAÍS ES APROBADO

AUTORIDADES DE GOBIERNO DIFUNDEN MEDIDAS DE INCLUSIÓN PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2025

SERNAGEOMIN Y GOBIERNO REGIONAL COORDINAN PROYECTOS CLAVE PARA FORTALECER LA SEGURIDAD GEOLÓGICA EN MAGALLANES

REALIZAN EMOTIVA JORNADA DE MEMORIA Y HOMENAJE POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADIO FISCAL

PLAZA DE ARMAS SERÁ ESCENARIO DEL CIERRE DE LA CAMPAÑA "#MAGALLANESSINDISCRIMINACIÓN" ESTE 12 DE DICIEMBRE EN PUNTA ARENAS

