PATRICIO AMPUERO CUESTIONA FALTA DE CLARIDAD EN PLAN DE MANEJO Y TEME IMPACTO EN LA PESCA ARTESANAL

Esta mañana, en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes, el presidente del Sindicato de Pesca Artesanal de Punta Arenas, Patricio Ampuero, abordó las crecientes preocupaciones del sector frente al plan de manejo de la reserva y los efectos que podría tener sobre la actividad productiva y las comunidades vinculadas.

Ampuero señaló que “ha salido turbulento este plan de manejo de la reserva por las pocas competencias que tiene Conaf”, destacando que el proceso se ha visto limitado por falta de claridad institucional. Indicó además que el proceso de consulta indígena estaría próximo a iniciarse, pero que “probablemente lo tome el próximo gobierno”, lo que —a su juicio— podría frenar la etapa final del plan. “No creemos que pueda avanzar mucho más este plan en su fase final, lo que nos preocupa es cómo vamos a poder trabajar, cómo van a hacer los reglamentos”, afirmó.

El dirigente expresó también inquietud por los riesgos de una implementación deficiente del marco regulatorio. “Nos preocupa que esto se quede mal implementado”, advirtió, recordando que la Ley Lafkenche “se intentó hacer un bien para reconocer a los pueblos originarios pero han habido muchos problemas”, lo que genera temores de que situaciones similares puedan repetirse.

Ampuero insistió en la necesidad de mayor claridad, participación y diálogo para asegurar que el plan de manejo no afecte la continuidad del trabajo de la pesca artesanal en la región, remarcando el llamado a las autoridades para avanzar con responsabilidad y prolijidad en el proceso.



