POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO SE REALIZARÁ MAÑANA JUEVES LA FERIA LITERARIA “VENDAVAL CULTURAL” EN PORVENIR

Este jueves, 11 de diciembre, se desarrollará en la Provincia de Tierra del Fuego la Feria Literaria “Vendaval Cultural en Magallanes. Leer, Fantasear, Soñar…”, organizada por la Secretaría Regional Ministerial de Educación, en el marco del Plan de Reactivación Educativa que tiene como objetivos fomentar la lectura, la escritura y la comunicación oral en las distintas comunidades educativas, a través de expresiones artísticas.

En su 4° versión esta Feria, dirigida tanto a estudiantes como a público en general, se realizará en el Gimnasio del Liceo Hernando de Magallanes de Porvenir, a partir de las 09:00 horas.

“Hacemos un llamado a las comunidades educativas de Porvenir, también a las vecinas y vecinos, que aprovechen este Vendaval Cultural que es una iniciativa gratuita, impulsada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric, fortaleciendo la descentralización de actividades educativas y culturales del Ministerio de Educación. Por cuarto año consecutivo estamos en la capital de Tierra del Fuego reafirmando nuestro compromiso con la equidad territorial. Este esfuerzo busca promover la lectoescritura en todos los niveles del sistema educativo, integrando a estudiantes, familias y comunidades en torno al fomento lector”, manifestó el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez.

Dentro del programa, destaca la participación de los jardines infantiles de la comuna: Pepita de Oro, Papelucho y Arcoíris, con módulos de expresión artística, creatividad, juegos y cuenta cuentos, a disposición de las niñas y niños.

El “Vendaval Cultural” traerá música a las y los asistentes, interpretada por el cantautor Julio Argentino Díaz con canciones como “Artesano”, “El Caballo Cansado” y “El Terremoto Chilote”. Y también circo, representado por el Espacio de Artes Escénicas “Circo del Sur”, que tendrá variadas sorpresas para las y los estudiantes de los distintos establecimientos de la comuna.

Otro de los atractivos de la jornada será la obra de teatro “The Grinch”, de la Compañía “La Última”, financiada por la Municipalidad de Porvenir, donde un clásico navideño es llevado a escena con humor, música y ritmo vertiginoso, contando la historia de un famoso cascarrabias que a toda costa quiere arruinar la Navidad.

Cabe señalar que esta Feria Literaria estará compuesta por stands de librerías provenientes de Punta Arenas. Entre ellas se encuentran: “Entrepáginas”, “Leo el Sur” y “Pingüilibros”, que llevarán un stock de libros compuesto por clásicos de la literatura y narrativas emergentes, al que la comunidad de Porvenir podrá acceder.

Además, participarán de esta iniciativa con módulos informativos, la Delegación Presidencial de Tierra del Fuego, el Centro de Formación Técnica de Magallanes, la Biblioteca Municipal de Porvenir, Bibliotecas Escolares CRA y Ayuda Mineduc, entre otras instituciones.

