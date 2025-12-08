Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

8 de diciembre de 2025

ABOGADO JUAN JOSÉ SRDANOVIC CALIFICA COMO "IMPRESENTABLE" EL INCUMPLIMIENTO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA EN PAGOS A VÍCTIMAS DE DD.HH.

En los últimos meses. ​

Juan José Srdanovic_candidato 2026

El abogado, Juan José Srdanovic Arcos -quien lleva causas en materia de violaciones a los DD.HH.- cuestionó al Ministerio de Justicia por lo que está sucediendo con la situación de los pagos de indemnizaciones a víctimas de Derechos Humanos en Chile, un tema complejo y delicado.

En tal sentido, señaló que "lamentamos informar que, en los últimos meses, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha presentado retrasos inéditos en la emisión de los decretos de pago destinados a víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, incumpliendo los plazos legales establecidos para la ejecución de sentencias firmes dictadas por los tribunales de la República".

El jurista detalla que estos retrasos que, en algunos casos superan los 30 días, "es una situación que nunca había ocurrido en gobiernos anteriores, generan una profunda preocupación, pues afectan directamente a personas que fueron violentadas en sus derechos fundamentales y que, tras años de litigación, finalmente, obtuvieron un pronunciamiento judicial que reconoce su sufrimiento y ordena su reparación".

Hay que mencionar que la Corte Suprema ha reconocido la obligación del Estado de reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, pero el proceso, tal como lo advierte Srdanovic Arcos es lento y ha enfrentado obstáculos.

¿Dónde están los recursos?

El abogado, afirma que "resulta incomprensible que, tratándose de víctimas de esta naturaleza, el Ministerio incurra en demoras que evidencian una grave falta de servicio, especialmente, cuando los antecedentes fueron remitidos oportunamente por los tribunales y sólo está pendiente la emisión del decreto de pago".

Frente a esta situación, Srdanovic Arcos se refiere a un escenario que no se puede descartar: "Si las demoras responden a que el Gobierno no cuenta con los recursos suficientes para cumplir con estas obligaciones. De ser ése el caso, lo que hasta ahora no ha sido aclarado por la autoridad, es inaceptable que sean justamente las víctimas quienes deban asumir las consecuencias de una eventual falta de disponibilidad presupuestaria o de una deficiente gestión administrativa".

Según el jurista, "estas demoras revictimizan nuevamente a personas que ya soportaron graves vulneraciones a sus derechos y que han debido esperar, en algunos casos, más de 10 años de tramitación judicial, incluyendo recursos ante la Corte Suprema, para finalmente obtener justicia. Es lamentable que, después de un camino tan extenso y doloroso, la reparación reconocida por los tribunales se vea hoy frenada por trabas administrativas que no encuentran justificación en la normativa vigente ni en el deber de diligencia que corresponde al Estado".

Agrega que "exhortamos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a cumplir con la ley, regularizar de inmediato los decretos pendientes, y entregar una explicación pública que despeje cualquier duda, respecto de la disponibilidad presupuestaria y de los procedimientos actuales de tramitación. Las víctimas no pueden seguir esperando. No pueden, nuevamente, ser invisibilizadas. No pueden seguir siendo revictimizadas".


Fiscalizacion Antonio Varas BBNN Armada

CON APOYO DE LA ARMADA EL MINISTERIO DE BIENES NACIONALES FISCALIZÓ TERRENOS EN LA PENÍNSULA ANTONIO VARAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

OPERATIVO DE SEGURIDAD EN BAHÍA AZUL REFUERZA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN TIERRA DEL FUEGO

Leer Más

Encabezado por el delegado presidencial provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto.


Encabezado por el delegado presidencial provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto.


operativo (3)
nuestrospodcast
apoyos y cuidados 1 (1)

AUTORIDADES DIALOGAN CON LA COMUNIDAD DE PORVENIR SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE APOYOS Y CUIDADOS CHILE CUIDA

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
apoyos y cuidados 1 (1)

AUTORIDADES DIALOGAN CON LA COMUNIDAD DE PORVENIR SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE APOYOS Y CUIDADOS CHILE CUIDA

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
PHOTO-2025-12-05-17-41-48 (2)

DAN INICIO A CLÍNICA DE MÚSICA URBANA DIRIGIDA A JÓVENES DE PUERTO WILLIAMS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Seremi de agricultura Irene Ramirez

PATAGONIA RURAL ANALIZA EL PRESENTE GANADERO Y LAS NUEVAS OPORTUNIDADES INTERNACIONALES PARA MAGALLANES

publicite aquí