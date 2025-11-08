Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

8 de noviembre de 2025

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE EXTIENDE PLAZO DE CONSULTA PÚBLICA PARA DEFINIR SITIOS PRIORITARIOS PARA LA CONSERVACIÓN

Humedal Tres Puentes

En el marco de la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), el Ministerio del Medio Ambiente inició en septiembre el proceso para establecer una lista de 99 sitios prioritarios, calificados así debido a su valor ecológico, identificados por su aporte a la representatividad ecosistémica, su singularidad ecológica o por constituir hábitats de especies amenazadas.

En Magallanes, el proceso propone tres sitios prioritarios: Humedal Tres Puentes por su abundancia y diversidad de aves regionales y migratorias; Bahía Lomas por ser un sector de nidificación y descanso de aves, además de ser una zona de dunas y turberas en la Isla Grande de Tierra del Fuego; y finalmente el Canal Fitz Roy, porque es un corredor biológico, hábitat de tonina overa, delfín austral y delfín chileno.

Al respecto, el Seremi del Medio Ambiente, Enrique Rebolledo Toro explicó que “el proceso de Consulta Pública se encuentra abierto desde septiembre y se extenderá hasta el 4 de diciembre para la macrozona sur. Ya hemos conversado con las alcaldesas de Río Verde y Primavera, y el pasado jueves participamos en una sesión de la Comisión de Medio Ambiente del Concejo Municipal de Primavera, donde estuvimos junto a vecinas y vecinos que nos manifestaron sus consultas. A todos les hemos explicado que los sitios prioritarios no son áreas protegidas, son instrumentos de conservación que orientan la planificación ecológica y territorial, y ponen en valor nuestra riqueza natural como país".

La autoridad ambiental aclaró que “los sitios prioritarios no afectan actividades productivas que se están desarrollando actualmente, como la ganadería. Agradecemos el interés que ha generado este proceso e invitamos a cualquier persona natural o jurídica a enviar antecedentes técnicos, comentarios, sugerencias o correcciones. Todos los aportes serán analizados por el Ministerio del Medio Ambiente antes de definir el listado definitivo”.

A nivel nacional, como parte de la socialización del listado, comenzó un proceso de diálogo de las autoridades del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas con diversos sectores del ámbito productivo y de la sociedad civil. “El director nacional del SBAP ya se ha reunido con FEDETUR y la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y esperamos que esas instancias logren fortalecer el diálogo, canalizar inquietudes, aclarar dudas y buscar puntos de acuerdo para generar certeza jurídica en cuanto a la implementación de los sitios prioritarios”, así lo explicó el Seremi Rebolledo Toro.

La Consulta Pública continuará abierta hasta el 4 de diciembre para la macrozona sur (2 y 3 de diciembre para la zona norte y central), con el objetivo de recoger observaciones fundadas respecto a los sitios incluidos. Toda la información está disponible en el sitio web consultasciudadanas.mma.gob.cl


Grupal LBP

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y UNIVERSIDAD DE MAGALLANES PRESENTARON RESULTADOS DEL PROYECTO LÍNEAS DE BASE PÚBLICAS EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PUNTA ARENAS Y LAS CONDES FORTALECEN ALIANZA POR LA SOSTENIBILIDAD Y LA SEGURIDAD CIUDADANA

Leer Más

Ambos municipios desarrollan desde hace meses un intercambio de experiencias en materia ambiental y de prevención del delito.


Ambos municipios desarrollan desde hace meses un intercambio de experiencias en materia ambiental y de prevención del delito.


LC 4
nuestrospodcast
Humedal Tres Puentes

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE EXTIENDE PLAZO DE CONSULTA PÚBLICA PARA DEFINIR SITIOS PRIORITARIOS PARA LA CONSERVACIÓN

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Servel-1-740x430

FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
polar vero 200px
banner Busenius
BIANCHI
matheson gif
336x336 Jenniffer Rojas
claudia barrientos
publicite
publicite
publicite
BANNER JUAN JOSE SRDANOVIC
publicite
publicite
pernoctaciones - copia

PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO DISMINUYERON 1,8% INTERANUALMENTE EN SEPTIEMBRE 2025

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
dra Fabiana Martin exponiendo ante participantes sobre los descubrimientos en Cueva Pali Aike

PARQUE NACIONAL PALI AIKE CELEBRÓ 55 AÑOS CON VISITA GUIADA PARA ASOCIACIÓN DE GUÍAS DE PUNTA ARENAS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
WhatsApp Image 2025-10-30 at 3

CONVERSANDO CON CRISTINA: HABLAMOS SOBRE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS Y LABOR DE RESCATE CANINO