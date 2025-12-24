VIENTO DE HASTA 100 KM/H Y LLUVIAS EN MAGALLANES: DMC EMITE AVISOS POR CONDICIONES ADVERSAS EN NAVIDAD

La Región de Magallanes vivirá una Navidad marcada por condiciones meteorológicas adversas, con viento intenso y precipitaciones normales a moderadas, según los avisos emitidos por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

De acuerdo con el análisis, se espera un período de tiempo inestable, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h y lluvias persistentes en distintos sectores de la región, especialmente en áreas abiertas de la Patagonia.

Viento normal a moderado en la Pampa Patagónica Sur

El Aviso A494/2025 fue emitido por la DMC el martes 23 de diciembre a las 13:02 horas y advierte sobre viento normal a moderado en la Pampa Patagónica Sur, asociado a la presencia de un jet de bajo nivel.

​Este evento comenzará durante la madrugada del miércoles 24 y se extenderá hasta la noche del jueves 25 de diciembre, afectando directamente a una de las zonas más expuestas al viento en la región.​



Según ECMWF, este tipo de configuración favorece ráfagas intensas y persistentes, especialmente en sectores abiertos, rutas expuestas y zonas rurales, lo que podría generar dificultades en la conducción, voladuras de objetos livianos y condiciones complejas para actividades al aire libre.

Lluvias en cordillera y pampa del norte de Magallanes

A este escenario se suma el Aviso A495/2025 de la Dirección Meteorológica de Chile, también emitido el martes 23 de diciembre a las 13:02 horas, que alerta sobre precipitaciones normales a moderadas en sectores del norte de la región, producto del ingreso de un sistema frontal.

Las lluvias se concentrarán desde la madrugada del miércoles 24 hasta la noche del mismo día, afectando a la Cordillera Austral Norte y la Pampa Patagónica Norte. Los montos estimados de precipitación oscilan entre 17 y 38 mm en la cordillera, y entre 15 y 28 mm en la pampa norte.

El modelo ECMWF respalda este escenario, mostrando un sistema frontal activo que aportará nubosidad abundante, lluvias continuas y una atmósfera cargada de humedad, especialmente en sectores cordilleranos donde los montos podrían ser mayores de forma puntual.

Un escenario típico, pero no exento de riesgos

Si bien el viento y la lluvia son parte del tiempo habitual de Magallanes, la coincidencia de ambos fenómenos durante fechas festivas eleva el nivel de atención, sobre todo para quienes se desplacen por rutas rurales o realicen actividades al aire libre.

El viento intenso puede generar sensación térmica muy baja, incluso si las temperaturas no descienden de forma significativa, mientras que las precipitaciones podrían provocar acumulación de agua en caminos secundarios y aumento del caudal de cursos de agua menores.

¿Cómo seguirá el tiempo después de Navidad?

Las proyecciones del ECMWF indican que, tras el paso del sistema frontal, el viento tendería a disminuir gradualmente, aunque Magallanes continuará bajo un régimen de tiempo variable, con nubosidad frecuente y nuevos pulsos de viento y lluvia durante el cierre de la semana.

Fuente: meteored.cl/



