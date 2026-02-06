Punta Arenas,
6 de febrero de 2026

EX MINISTRO Y ECONOMISTA CARLOS MLADINIC ANALIZA DEMORAS Y CRITERIOS EN LA DEFINICIÓN DE SEREMÍAS CLAVES PARA MAGALLANES

Buenos días región

Carlos Rodrigo Mladinic

En el programa Buenos días región, el economista y político Carlos Rodrigo Mladinic analizó el escenario que rodea la definición de nombres para ejercer en seremías consideradas estratégicas para el desarrollo de la región de Magallanes, en un contexto marcado por retrasos en los nombramientos y negociaciones políticas a nivel nacional.

Durante la conversación, el ex ministro magallánico señaló que, en su experiencia, cada nuevo gobierno suele anunciar que las designaciones tendrán un carácter técnico y sin intervención partidaria. Sin embargo, advirtió que los procesos políticos generan expectativas dentro de las coaliciones que apoyan a la administración entrante. Según explicó, estas dinámicas influyen directamente en los tiempos de definición de los cargos regionales.

En Buenos días región, el economista planteó que la demora en el nombramiento de seremis responde principalmente a diferencias entre los partidos políticos que conforman la coalición de gobierno, las cuales buscan equilibrar representaciones internas. A su juicio, este escenario se ve reforzado por la extensión del período de transición presidencial, que pasó de 60 a 90 días tras el cambio en el calendario electoral.

Mladinic también abordó el rol estructural de las seremías, señalando que, desde su creación, estas autoridades dependen en gran medida del nivel central del Estado. Según indicó, la falta de traspaso efectivo de competencias a las regiones limita su capacidad de acción, lo que impacta en la ejecución de políticas públicas en territorios como Magallanes.

Finalmente, en conversación con Polar Comunicaciones, Carlos Rodrigo Mladinic recalcó que su análisis corresponde a una mirada personal sobre el funcionamiento institucional del Estado y la importancia de fortalecer el nivel regional, especialmente en áreas clave como salud, obras públicas y vivienda, donde, según señaló, la correcta asignación de recursos y competencias resulta fundamental para el desarrollo de la región.

Javier Romero

JAVIER ROMERO (P. REPUBLICANO): "EL PRESIDENTE NO ESTÁ DE ACUERDO EN QUE ALGUIEN QUE FUE ELEGIDO POPULARMENTE ASUMA UN CARGO NOMBRADO POR EL GOBIERNO"

SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS COMIENZA A OPERAR EN MAGALLANES

Leer Más

​Desde el 1 de febrero, el SBAP comenzó a administrar y gestionar las Áreas de Conservación de Múltiples Usos Seno Almirantazgo y Francisco Coloane, mientras que las restantes áreas protegidas de la región serán traspasadas a la nueva institucionalidad de manera paulatina.

​Desde el 1 de febrero, el SBAP comenzó a administrar y gestionar las Áreas de Conservación de Múltiples Usos Seno Almirantazgo y Francisco Coloane, mientras que las restantes áreas protegidas de la región serán traspasadas a la nueva institucionalidad de manera paulatina.

sbap
UNIDAD DE TURISMO (7)

CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA REGISTRA MÁS DE 4 MIL ATENCIONES EN ENERO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

UNIDAD DE TURISMO (7)

CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA REGISTRA MÁS DE 4 MIL ATENCIONES EN ENERO

Carlos Rodrigo Mladinic

EX MINISTRO Y ECONOMISTA CARLOS MLADINIC ANALIZA DEMORAS Y CRITERIOS EN LA DEFINICIÓN DE SEREMÍAS CLAVES PARA MAGALLANES

20260129_093654

EN EL VERTEDERO MUNICIPAL SE CENTRA BÚSQUEDA DE MUJER DESAPARECIDA

EN EL VERTEDERO MUNICIPAL SE CENTRA BÚSQUEDA DE MUJER DESAPARECIDA