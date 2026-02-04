4 de febrero de 2026
PUNTA ARENAS SE PREPARA PARA UN FIN DE SEMANA CARGADO DE ARTE, DEPORTE Y CULTURA POP
Paredes lanzará el segundo volumen "Cuatreros" llegando con 100 copias que estarán disponibles en Cormag-Con. En el caso de Noroky, presentará Exsulae un libro de ilustraciones basadas en leyendas chilenas, tanto de Magallanes como de Chiloé.
Los desafíos que enfrentan ambos artistas son la competencia y poca difusión del arte original, dado que el público pide productos más basados en el anime, el manga, en comparación con el trabajo local.
En el segundo bloque de Zona Puuy se dio a conocer la segunda versión de Expo Summer Deportiva con INJUV en alianza con Red Formativa, que busca enseñar las demostraciones por parte de clubes deportivos y muestras de academias de danza y baile.
Durante la instancia se busca integrar a las personas con las organizaciones y clubes deportivos, donde las disciplinas que se encontrarán serán pádel, tenis, balonmano, fútbol, taekwondo, yujitsu, acroyoga, danza, zumba, baile entretenido y lucha libre.
Cerrando el espacio, se recordó la importancia de la realización de la actividad física, dado que la Región de Magallanes es la región con mayor sedentarismo; esta actividad busca reforzar la actividad fisica y el deporte.
