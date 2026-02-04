Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

4 de febrero de 2026

PUNTA ARENAS SE PREPARA PARA UN FIN DE SEMANA CARGADO DE ARTE, DEPORTE Y CULTURA POP

Zona Puuy

Zona Puuy

En el programa de Zona Puuy realizado por Polar Comunicaciones, conducido por Mika Puuy, se abordaron los panoramas que se esperan para este fin de semana en la ciudad de Punta Arenas. Los eventos son el Expo Summer Fest el sábado 7 de febrero y la Comag-Con durante los días 6, 7 y 8 de febrero.

En el primer bloque del programa se entrevistó a los ilustradores Noroky y Juan Gabriel Paredes (Cuatreros Comics), quienes presentaron sus diferentes trabajos que se encontrarán disponibles en el evento. 

Paredes lanzará el segundo volumen "Cuatreros" llegando con 100 copias que estarán disponibles en Cormag-Con. En el caso de Noroky, presentará Exsulae un libro de ilustraciones basadas en leyendas chilenas, tanto de Magallanes como de Chiloé.

Los desafíos que enfrentan ambos artistas son la competencia y poca difusión del arte original, dado que el público pide productos más basados en el anime, el manga, en comparación con el trabajo local.

En el segundo bloque de Zona Puuy se dio a conocer la segunda versión de Expo Summer Deportiva con INJUV en alianza con Red Formativa, que busca enseñar las demostraciones por parte de clubes deportivos y muestras de academias de danza y baile.

Durante la instancia se busca integrar a las personas con las organizaciones y clubes deportivos, donde las disciplinas que se encontrarán serán pádel, tenis, balonmano, fútbol, taekwondo, yujitsu, acroyoga, danza, zumba, baile entretenido y lucha libre.

Cerrando el espacio, se recordó la importancia de la realización de la actividad física, dado que la Región de Magallanes es la región con mayor sedentarismo; esta actividad busca reforzar la actividad fisica y el deporte.

Puedes ver el programa completo aquí:




EN EL VERTEDERO MUNICIPAL SE CENTRA BÚSQUEDA DE MUJER DESAPARECIDA

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS EXIGE CLARIDAD AL GOBIERNO REGIONAL POR RETRASOS EN VERTEDERO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

DELEGADO PRESIDENCIAL DESTACA DE SU PERIODO CRECIMIENTO ECONÓMICO, INVERSIÓN PÚBLICA Y DESAFÍOS PENDIENTES EN MAGALLANES

Leer Más

Buenos días región

Buenos días región

delegado presidencial josé ruiz
nuestrospodcast
EN EL VERTEDERO MUNICIPAL SE CENTRA BÚSQUEDA DE MUJER DESAPARECIDA

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS EXIGE CLARIDAD AL GOBIERNO REGIONAL POR RETRASOS EN VERTEDERO

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Zona Puuy

PUNTA ARENAS SE PREPARA PARA UN FIN DE SEMANA CARGADO DE ARTE, DEPORTE Y CULTURA POP

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
HU 1

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS REALIZÓ VISITA EDUCATIVA AL HUMEDAL URBANO MARÍA BEHETY EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS HUMEDALES

AMIGO DE LA FAMILIA 1 DE FEBRERO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Primera Expedición Antártica Mexicana recibe pabellón de embajadores antárticos

EXPEDICIÓN ANTÁRTICA MEXICANA RECIBE PABELLÓN DE EMBAJADORES ANTÁRTICOS EN MAGALLANES