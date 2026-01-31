PUNTA ARENAS REÚNE MÁS DE 57 TONELADAS DE AYUDA PARA DAMNIFICADOS POR INCENDIOS EN TREHUACO

Un total de 84.200 productos en ayudas, equivalentes a 57 toneladas de carga, logró reunir la comunidad de Punta Arenas y comunas aledañas en la campaña solidaria destinada a apoyar a los vecinos de la comuna de Trehuaco, en la región de Ñuble, gravemente afectada por los incendios forestales. El aporte total fue avaluado en $118.301.700 y contó con la participación de 1.153 personas.

La iniciativa se desarrolló durante dos semanas en los puntos de acopio habilitados en la Dirección de Desarrollo Comunitario, el Mall Espacio Urbano y Zona Franca, y consideró la recolección de alimentos para personas y mascotas, pañales, artículos de aseo, agua y otros insumos de primera necesidad.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el compromiso de la comunidad magallánica y el esfuerzo desplegado. "Con este camión que ustedes están viendo, que está siendo embalado y cargado, se suma un segundo camión al primer contenedor, alcanzando un total de 57 toneladas. También quiero destacar las campañas realizadas por la Municipalidad de Puerto Williams, así como los aportes de Laguna Blanca, Primavera y San Gregorio, que se sumaron para que esta colaboración llegue directamente al corazón de Ñuble", señaló la autoridad comunal.

Además, Radonich informó que "el contenedor llegará el día 2 de febrero y los dos camiones el 3 de febrero. De esta forma, tendremos una colaboración directa, potente y concentrada en una de las comunas más pobres de nuestro país, hoy fuertemente afectada por los incendios. Quiero agradecer especialmente a los funcionarios municipales que trabajaron con mucho entusiasmo para que esto fuera posible; al Club de Scout Lautaro, que colaboró con voluntarios en los distintos puntos; a la empresa ULOG, que trasladó el primer contenedor que ya se encuentra llegando a Talcahuano; y a los transportistas de nuestra ciudad, en especial a Transportes López", explicó.





Por su parte, la trabajadora social del municipio, Patricia Saldivia, valoró el impacto de la campaña y el vínculo directo con la comuna beneficiada. "Es una gran satisfacción estar cerrando este proceso por la cantidad de ayuda reunida y por la alegría de la gente de Trehuaco, que está ansiosa esperando el aporte de la comunidad magallánica. Aprovecho de agradecer a la comunidad, a Punta Arenas completo, a los empresarios, a Transportes López, a la Asociación Gremial de Transportistas, al Mall Espacio Urbano, Zona Franca, ULOG, a los scouts y a las juntas de vecinos que se organizaron para entregar su aporte. Nada de esto habría sido posible sin la participación activa de la comunidad", indicó.

