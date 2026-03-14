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14 de marzo de 2026

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS REÚNE A 150 MUJERES EN “ENCUENTROS DE BIENESTAR” POR EL MES DE LA MUJER

​La jornada incluyó talleres de yoga, mindfulness y cuencoterapia enfocados en el autocuidado, la salud mental y el bienestar integral.

encuentro de bienestar

En el marco de la programación del Mes de la Mujer, la Municipalidad de Punta Arenas realizó la jornada denominada “Encuentros de bienestar”, instancia que reunió a 150 mujeres de distintos sectores de la comuna en los salones del Hotel Cabo de Hornos para participar en espacios orientados a la reflexión, la relajación y el autocuidado.

La actividad fue organizada por la Oficina Municipal de la Mujer y contempló tres talleres enfocados en el bienestar integral: cuencoterapia, mindfulness y yoga. Estas prácticas buscan promover la conexión personal, fortalecer la salud mental y generar instancias de equilibrio emocional en medio de las exigencias de la vida cotidiana.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró la diversidad de iniciativas impulsadas por el municipio para responder a los intereses de la comunidad. Según señaló, este tipo de actividades forman parte de una línea de trabajo que busca incorporar nuevas temáticas y espacios de participación para las mujeres de la comuna.

Durante la jornada, las participantes pudieron experimentar distintas prácticas de bienestar físico y emocional. Entre ellas, la cuencoterapia, disciplina basada en la vibración y el sonido de cuencos terapéuticos que busca promover la relajación profunda y la armonización del cuerpo y la mente.

Desde el municipio destacaron que esta actividad forma parte de una agenda más amplia del Mes de la Mujer en Punta Arenas, que contempla diversas iniciativas orientadas a promover la participación, el desarrollo personal y el autocuidado de las mujeres en la comuna.


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