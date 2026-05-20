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20 de mayo de 2026

LA ASOCIACIÓN DE RADIODIFUSORES DE CHILE (ARCHI) CELEBRA 90 AÑOS LIDERANDO LA CREDIBILIDAD Y EL DESAFÍO MULTIPLATAFORMA

Buenos días región.

pdtearchi

En el marco del nonagésimo aniversario de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), el presidente nacional de la organización, Cristián Gálvez, conversó de manera telemática con el matinal Buenos Días Región de Polar Comunicaciones. Durante el espacio, el líder gremial —quien se encontraba en la ciudad de Concepción para las elecciones de la mesa regional— reflexionó sobre el pasado, presente y futuro de la radiodifusión en el país, consolidada hoy como el medio de comunicación más confiable para la ciudadanía.

"Somos la asociación en comunicaciones más antigua de Chile, por lo cual es un orgullo estar dirigiéndola en estos 90 años", afirmó Gálvez, quien posee más de 35 años de trayectoria radial y proviene de una familia ligada a la mítica Radio Superandina en Los Andes.

El salto hacia el medio "360" y la resistencia analógica

Frente a las históricas predicciones que auguraban el fin de la radio con la llegada de la televisión, el internet o el streaming, Gálvez enfatizó que la industria ha sabido reconvertirse exitosamente en plataformas integrales: "Hoy día somos 360. Nos estamos escuchando, nos estamos viendo y nos estamos leyendo", señaló en referencia a emisoras como Polar, que transmiten en simultáneo por televisión abierta, cable, frecuencia modulada y soportes digitales. El gran desafío actual radica en captar el interés de las nuevas generaciones a través de los podcast, aplicaciones móviles y redes sociales, adaptándose a hábitos de consumo donde la concentración digital suele ser menor a un minuto.

Asimismo, destacó un fenómeno nostálgico que ha tomado fuerza tras la pandemia: el regreso de formatos analógicos como el vinilo y el cassette. "La pandemia cambió un poco el escuchar la radio y fue un gran aliado (...). Fuimos compañía y lo seguimos siendo", puntualizó.

Un pilar estratégico ante las emergencias y la soberanía regional

El presidente de Archi puso especial énfasis en el rol social y de conectividad que ejerce la radiofrecuencia, en particular las señales AM en las zonas extremas y rurales de Chile, donde el medio cumple una función de soberanía nacional. Recordó que, ante grandes catástrofes —como el apagón masivo que afectó a 13 regiones en 2024 o los incendios en Chillán en 2025—, las plataformas digitales y la televisión suelen fallar, dejando a la radio portátil como la única herramienta operativa en los kits de emergencia de los chilenos.

Gálvez relevó la enorme pertinencia territorial del gremio, ejemplificando con los 4,7 millones de auditores que sintonizaron el último debate presidencial organizado por Archi, una cifra que superó los márgenes televisivos y demostró la flexibilidad del medio al extender la transmisión de forma inmediata para profundizar en la contingencia.

Diálogo con el Ejecutivo y defensa de la sostenibilidad radial

Archi agrupa actualmente a más de 1.600 de las 2.700 estaciones (entre frecuencias FM, AM, comerciales y comunitarias) presentes en el territorio nacional. En el plano político, Gálvez se refirió a las relaciones con el nuevo gobierno del Presidente Kast, cuya primera entrevista radial oficial fue concedida precisamente a la asociación en el Palacio de La Moneda.

Entre los principales temas de la agenda gremial con el Ejecutivo, el dirigente mencionó la preocupación por el alza en los costos de energía eléctrica, el cobro de patentes comerciales, los derechos de autor (SCD) y los arriendos en cerros pertenecientes a Bienes Nacionales.

Por otra parte, fijó la postura del gremio respecto al proyecto de Ley de Radio Pública. "No estamos en contra de las radios públicas, pero estamos viendo cómo se van a financiar. Queremos una radio pública, pero que tenga su plata asegurada y no venda publicidad para que no afecte el avisaje de las localidades extremas", aclaró, acotando que la postura institucional busca que este derecho se limite exclusivamente a entidades institucionales como Carabineros de Chile y Televisión Nacional de Chile (TVN).

Profesionalización y futuro

Finalmente, Gálvez destacó el constante esfuerzo de Archi por capacitar no solo a los propietarios de medios, sino también a sus trabajadores. Resaltó convenios de certificación de competencias junto a ChileValora para locutores y DJs de regiones, así como cursos recientes impartidos en alianza con Google para optimizar el posicionamiento de contenidos web, con el fin de robustecer el oficio comunicativo de cara a las próximas décadas.



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ARCHI CUMPLE 90 AÑOS CONECTANDO CHILE Y REAFIRMANDO EL ROL DE LA RADIO EN LA VIDA PÚBLICA

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