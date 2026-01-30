VERANO 2026: JOSÉ “CHECHO” AGUILANTE REGRESA A POLAR COMUNICACIONES PARA CONDUCIR “BUENOS DÍAS REGIÓN” DURANTE FEBRERO

Esta mañana, en el programa Buenos días región de Polar Comunicaciones, se informó a la ciudadanía sobre el regreso de José “Checho” Aguilante a las pantallas del medio regional, marcando su reintegro a uno de los espacios más emblemáticos de la casa radial y televisiva.

El reconocido comunicador regional asumirá durante el mes de febrero la conducción de Buenos días región, programa ícono de Polar Comunicaciones, con el objetivo de acompañar a los televidentes y radioescuchas durante la temporada estival. En este espacio, Aguilante estará a cargo de entrevistas, música y contenidos informativos, manteniendo el sello cercano y dinámico que caracteriza al matinal.

Desde Polar Comunicaciones destacaron que este regreso forma parte de la programación especial de verano, orientada a seguir entregando información relevante y compañía a la comunidad, haciendo más amenas las mañanas de febrero con la mejor disposición y un enfoque cercano a la realidad regional.

