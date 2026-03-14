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14 de marzo de 2026

PLAN DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL: PRESIDENTE KAST PRESENTA PROYECTO CON 40 MEDIDAS EN DISTINTOS EJES

​La iniciativa contempla cinco ejes de acción, incluyendo rebaja del impuesto corporativo, eliminación transitoria del IVA a la vivienda y ajustes al sistema de gratuidad y al cobro del CAE.

plan de reconstrucción

El Presidente José Antonio Kast presentó este sábado el denominado Plan de Reconstrucción Nacional, un proyecto de ley que busca enfrentar problemas en áreas como vivienda, economía, institucionalidad y seguridad pública. La propuesta fue dada a conocer durante una visita a la comuna de Penco, en la Región del Biobío, zona afectada por incendios forestales durante este año.

Según explicó el mandatario, el documento corresponde a un borrador que será discutido en el Congreso Nacional. “Cuatro años pasan volando y estos tres días han sido muy intensos, pero el ministro de Hacienda ha preparado, junto con los otros ministros, un borrador de proyecto de Reconstrucción Nacional”, señaló el jefe de Estado, agregando que la iniciativa será presentada a los parlamentarios para su análisis durante los próximos días.

De acuerdo con lo informado por el Ejecutivo, el plan contempla 40 medidas agrupadas en cinco ejes principales: reconstrucción física, reconstrucción económica, reconstrucción institucional, reconstrucción fiscal y reconstrucción del orden legal y de seguridad pública. En la actividad participaron además los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz; del Interior, Claudio Alvarado; de Seguridad, Trinidad Steinert; de Defensa, Fernando Barros; y de Desarrollo Social, María Jesús Wulf.

Entre las medidas económicas se incluye la eliminación transitoria del IVA a la vivienda, la reducción de la tasa corporativa del 27% al 23%, la eliminación del impuesto a las ganancias de capital, un subsidio para proteger el empleo formal y la agilización de permisos ambientales y sectoriales. En materia de reconstrucción física, el proyecto considera ampliar el Fondo de Emergencia Transitorio por incendios y destinar una inyección adicional de 400 mil millones de pesos para atender los daños provocados por los siniestros.

En el eje institucional, la iniciativa propone reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la agilización de concesiones marítimas y la creación de mecanismos de reembolso cuando el Estado anule resoluciones administrativas. Asimismo, en el ámbito fiscal se plantean cambios al sistema de gratuidad universitaria, limitándola a estudiantes menores de 30 años y deteniendo su expansión a nuevos deciles.

Respecto al sistema de financiamiento estudiantil, el plan contempla fortalecer los mecanismos de cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE) y establecer una moratoria para el ingreso de nuevas universidades al sistema. En materia de seguridad pública, se incluyen medidas como el endurecimiento de penas por contrabando de cigarrillos y mayores sanciones al transporte ilegal de migrantes.


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