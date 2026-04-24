SEREMI DE HACIENDA MANUEL JOSE CORREA SOBRE EL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL"EL PROYECTO ES TOTALMENTE NECESARIO PARA CHILE, PARA LA REGIÓN, HAY QUE VERLO EN SU INTEGRALIDAD"

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el seremi de Hacienda de Magallanes, Manuel José Correa Silva, abordó el plan de reconstrucción nacional impulsado por el Gobierno, destacando su enfoque integral y la necesidad de avanzar en medidas que permitan reactivar el desarrollo económico y social del país.

En la instancia, la autoridad enfatizó que la iniciativa contempla cerca de 40 medidas interrelacionadas, cuyo objetivo es enfrentar el actual escenario económico que atraviesa Chile. “creo que el proyecto es totalmente necesario para chile, para la región...hay que verlo en su integralidad esto no se trata de decir que bajamos algunos impuestos y que con eso esto se arregla, no, el proyecto por eso tiene cerca de 40 medidas, las medidas están concadenadas conversan una con otras, porque nosotros estamos en una situación bastante decadente en chile”, señaló.

Correa también hizo referencia al posicionamiento internacional del país, advirtiendo una caída sostenida en distintos indicadores. “estamos como en una tendencia de decadencia y que mejor para la gente que lo entienda, cuando empieza a mirar los rankings del pasado donde se ubicaba Chile...Chile era la punta del iceberg hoy en día cada vez vamos bajando en el ranking y no esperemos que pasen 10 años mas y estemos bajo el agua, no es la idea”, afirmó.

Asimismo, indicó que el Ejecutivo busca revertir esta situación con una estrategia que apunte a mejorar el crecimiento económico. “este gobierno lo toma con mucha seriedad para cambiar esa tendencia de decadencia del país, en términos económicos nuestro PIB potencial hoy en día si nosotros nos ponemos a trabajar a plena capacidad estamos un poco mas del 2% del PIB y no da lo mismo crecer económicamente al 2% que al 4% que es el objetivo del gobierno del presidente Kast”, sostuvo.

Finalmente, el seremi reiteró la importancia de comprender el alcance del plan en su conjunto, subrayando que el desafío no solo radica en medidas aisladas, sino en una visión estructural orientada a recuperar el dinamismo económico del país y mejorar las condiciones de desarrollo para la ciudadanía.

​



​

