GRAN CONCIERTO SINFÓNICO REUNIRÁ A ORQUESTAS AUSTRALES EN EL TEATRO MUNICIPAL "JOSÉ BOHR"

El próximo 26 de abril, a las 18:30 horas, el Teatro Municipal "José Bohr" será el escenario de un imperdible concierto que reunirá, por primera vez, a dos destacadas orquestas del sur de Chile, en una jornada musical de alto nivel abierta a toda la comunidad. La iniciativa reúne a la Orquesta de Cámara de la Universidad de Aysén, dirigida por Héctor Méndez Alvarado, y a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Magallanes, bajo la dirección de Ricardo Colima.





El repertorio contempla obras de grandes compositores como Johann Strauss, Edvard Grieg y Ludwig van Beethoven, ofreciendo un recorrido por piezas emblemáticas de la música clásica.

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Desde el Área de Cultura de la Municipalidad de Punta Arenas, Maribel Valle destacó la relevancia de esta actividad, señalando que se trata de un concierto inédito que forma parte de la cartelera cultural entre abril y junio, y que busca acercar la música a la comunidad: "Vamos a contar con Pilar Delgado, destacada pianista local que ha estado estudiando en el extranjero. Ella también será protagonista de este concierto, en el nuevo piano Bechstein del Teatro Municipal".

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Las entradas son completamente gratuitas y podrán retirarse hasta el viernes, entre las 15:00 y las 19:00 horas, exclusivamente en el teatro