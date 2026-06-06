JUAN CARLOS JUDIKIS PRESENTÓ SU PROGRAMA PARA LA RECTORÍA DE LA UMAG Y PLANTEÓ RECUPERAR LA CONFIANZA INSTITUCIONAL

El académico Juan Carlos Judikis Preller presentó oficialmente su programa de gobierno para la Rectoría de la Universidad de Magallanes correspondiente al periodo 2026-2030. La actividad se realizó ante un auditorio con amplia asistencia de público y fue transmitida a través de UMAG TV y plataformas digitales.

Durante su intervención, Judikis sostuvo que una de las principales tareas de su eventual gestión será fortalecer la convivencia interna y recuperar la confianza dentro de la comunidad universitaria. Bajo el lema “Transparencia para liderar, democracia para decidir”, el candidato afirmó que la recuperación de la democracia interna constituye la base para el desarrollo futuro de la institución.

Entre los principales lineamientos de su propuesta, destacó la implementación de mecanismos de participación triestamental vinculante, con el objetivo de incorporar a estudiantes, funcionarios y académicos en la toma de decisiones institucionales. Asimismo, planteó fortalecer la transparencia y promover una gestión basada en el diálogo y la corresponsabilidad.

En materia académica y administrativa, el programa contempla reforzar la autonomía de las facultades, avanzar hacia un modelo educativo flexible y desarrollar una auditoría interna integral para conocer el estado financiero y presupuestario de la universidad. Según explicó, este proceso buscará establecer un diagnóstico que permita proyectar las futuras decisiones institucionales.

La propuesta también considera fortalecer el rol público de la UMAG mediante el impulso de investigaciones con impacto regional y la recuperación de la Editorial Universitaria. El proceso electoral para elegir a la nueva autoridad universitaria continuará durante las próximas semanas y tendrá su jornada de votación el 23 de junio.

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