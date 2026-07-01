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1 de julio de 2026

MINISTRA MARÍA JESÚS WULF CONOCIÓ A PRIMEROS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VIVIENDA PRIMERO EN PUNTA ARENAS

La secretaria de Estado visitó el hogar de una de las duplas beneficiarias del programa, que por primera vez se implementa en la Región de Magallanes y permitirá entregar una solución habitacional estable a 20 personas que vivían en situación de calle, a través del arriendo de inmuebles.

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​En el marco de su visita a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena para rendir la Cuenta Pública Participativa del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la ministra María Jesús Wulf, visitó este miércoles a una de las duplas beneficiarias del programa Vivienda Primero, destacando que este nuevo programa representa un cambio de enfoque en las políticas dirigidas a personas en situación de calle, al entender que la vivienda no es el premio al final del proceso, sino el punto de partida para reconstruir un proyecto de vida.

 
“Recuperar un hogar es mucho más que acceder a un techo. Significa recuperar tranquilidad, autonomía y la posibilidad de reconstruir vínculos. Por eso este programa ha demostrado ser una de las estrategias más exitosas para que las personas logren superar de manera efectiva la situación de calle”, señaló la ministra.

 
A su vez, la delegada presidencial regional, Ericka Farías, en compañía de la seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas, explicó que “este programa refleja el compromiso de nuestro Gobierno con una gestión social eficiente, responsable y enfocada en mejorar la calidad de vida de las personas. Como nos ha mandatado el Presidente José Antonio Kast, las políticas públicas deben traducirse en un apoyo directo y concreto que premie el esfuerzo por salir adelante. Con este hito en Magallanes, no solo estamos financiando un arriendo, sino entregando una herramienta real de superación a través de un riguroso acompañamiento interdisciplinario en salud, inserción laboral y apoyo integral, demostrando que con un Estado eficiente y una alianza público-privada sólida podemos recuperar vidas y fortalecer el tejido social de nuestra región”.

 
Finalmente, el jefe de operación social en Hogar de Cristo, Álvaro Rondón, señaló que “este programa es la materialización efectiva del ejercicio de los derechos, en particular del derecho a la Vivienda y la Vida Digna de personas en situación de calle. Contar con este programa es el resultado de muchos años de esfuerzo y de una suma de voluntades, lo que constituye una demostración que en la medida que existan oportunidades y respuestas de política pública efectivas, adecuadas y disponibles, las personas pueden y anhelan iniciar trayectorias de inclusión social, que se traducen en el avance a la superación de la situación de calle y de la pobreza”.


Durante la visita, la ministra conoció el hogar de María Elena Valdivia (70 años) y Omar Ulloa (68 años), la única dupla mixta que actualmente participa en el programa. Ambos compartieron con la secretaria de Estado su experiencia y el proceso que han vivido desde que dejaron atrás la situación de calle, para iniciar una nueva etapa en una vivienda.

 
Historia de la dupla


María Elena llegó a Magallanes desde Santiago acompañando a su hijo menor. Tras enfrentar una serie de situaciones familiares complejas y quedar sin redes de apoyo, terminó viviendo en situación de calle. Por su parte, Omar, oriundo de la Región de Los Lagos, desarrolló gran parte de su vida laboral en Punta Arenas. La pérdida de su trabajo y la ausencia de redes de apoyo lo llevaron a vivir en la calle. En 2023 sufrió graves lesiones producto de las bajas temperaturas, que obligaron a la amputación de sus piernas. Ambos fueron acogidos por la Red de Protección Social, ingresando a los albergues Protege del programa Noche Digna.


Actualmente, ellos comparten una vivienda gracias al programa Vivienda Primero, desarrollando una convivencia marcada por el respeto y el compañerismo. Con el apoyo permanente de un trabajador social, un psicólogo y un terapeuta ocupacional, avanzan en un proceso de adaptación que busca fortalecer su autonomía, reconstruir redes y favorecer su inclusión social.


La ministra destacó que historias como la de María Elena y Omar reflejan el verdadero sentido de las políticas sociales. “Conocer a María Elena y Omar nos recuerda que detrás de cada persona en situación de calle hay una historia de vida, muchas veces marcada por pérdidas, enfermedades o la ausencia de redes de apoyo. Lo importante es que esas historias no tienen por qué terminar ahí. Cuando el Estado acompaña oportunamente, las personas pueden recuperar estabilidad, dignidad y volver a proyectar un futuro", expresó.


Hito regional


La implementación de Vivienda Primero constituye un hito para la Región de Magallanes, al ser la primera vez que este modelo se desarrolla en la zona. La iniciativa está dirigida a personas mayores de 50 años que han permanecido por largos períodos en situación de calle y presentan un importante grado de vulnerabilidad, permitiéndoles acceder por primera vez a una vivienda estable como base para iniciar un proceso de integración social.


Vivienda Primero es financiado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y ejecutado en la región por el Hogar de Cristo, mediante un convenio de 18 meses que considera una inversión de 238,8 millones de pesos. Actualmente, beneficia a 20 personas, distribuidas en 10 viviendas compartidas, donde cada participante cuenta con una habitación individual y espacios comunes con otra persona beneficiaria.

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