RÍO VERDE RECUPERÓ UNA TRADICIÓN DEL MUNDO RURAL CON EL ENCUENTRO CULTURAL DEL JUEGO DE LA TABA

Una jornada de encuentro, compañerismo y tradición se vivió en las canchas de rayuela de Isla Riesco, donde vecinos de la comuna participaron del Encuentro Cultural del Juego de la Taba, iniciativa organizada por DIDECO de la Municipalidad de Río Verde para fortalecer la cultura y generar espacios de participación vinculados a la vida rural.



La actividad se desarrolló gracias al convenio de colaboración entre la Municipalidad de Río Verde y la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en el marco del Programa Red Cultura, permitiendo recuperar en la comuna una práctica históricamente ligada a la gente de campo y a la Patagonia.



La alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez, agradeció especialmente la participación de los vecinos: “Estas jornadas tienen sentido cuando nuestra comunidad participa, comparte y hace propias estas instancias. El juego de la taba está profundamente ligado al mundo rural y nos permite reunirnos, generar alternativas de entretención en nuestro propio territorio y fortalecer el arraigo por las tradiciones de la gente de campo”.



Por su parte, el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo Garrido, destacó el trabajo conjunto con el municipio: “A través de Red Cultura y los Planes Municipales de Cultura (PMC), buscamos precisamente que las iniciativas culturales tengan la pertinencia más adecuada para cada comuna. En Río Verde, existe una cultura patrimonial muy marcada, y recuperar este tipo de espacios de encuentro y tradición, nos permite mantener vivas prácticas y costumbres que forman parte de la identidad patagónica”.



Desde la mirada de los participantes, el vecino Julio Alvarado valoró la realización del encuentro: “Fue una bonita jornada para compartir entre vecinos y recordar un juego que siempre ha estado relacionado con la vida de campo. Se agradece que se hagan estas actividades y que podamos reunirnos en torno a nuestras tradiciones”.



La jornada contempló una reseña y demostración del juego de la taba, seguida de un campeonato en categorías Plata y Oro. Al finalizar, se reconoció a los participantes por su esfuerzo y entusiasmo, además de premiar la destreza y habilidades demostradas durante la competencia.



Con esta iniciativa, la Municipalidad de Río Verde, a través de DIDECO, continúa impulsando espacios que fortalecen la participación, la cultura rural y el encuentro entre vecinos.



