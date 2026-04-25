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25 de abril de 2026

RÍO VERDE SERÁ ESCENARIO DEL PRIMER CRUCE A NADO DEL CANAL FITZ ROY

​La travesía, programada para el 2 de mayo, marcará un hito deportivo en la comuna y contará con apoyo institucional y resguardo de la Armada.

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La comuna de Río Verde se prepara para un evento inédito en su historia: el primer cruce a nado del Canal Fitz Roy, iniciativa que será protagonizada por el Club Delfines el próximo 2 de mayo.

La actividad busca relevar el valor territorial de esta vía marítima, que conecta los senos Otway y Skyring, y que forma parte importante de la geografía regional. Para su desarrollo, la municipalidad ha coordinado un operativo logístico y de seguridad, con el respaldo de entidades públicas y privadas.

El evento cuenta con el patrocinio del Instituto Nacional del Deporte (IND) y el resguardo de la Armada de Chile, además del apoyo de empresas auspiciadoras, en una acción que busca fortalecer el deporte y poner en valor el territorio.

Desde el Club Delfines destacaron que este desafío representa tanto una exigencia física como un reconocimiento al entorno natural de la zona, señalando que han realizado una preparación previa para enfrentar las condiciones del canal.

La travesía marcará además el inicio de las actividades del Mes del Mar en la comuna, invitando a la comunidad a participar como espectadores de este hito deportivo en la región.



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EXITOSO CAMPEONATO DE TRUCO CONVOCÓ A LA COMUNIDAD DE RÍO VERDE EN UNA JORNADA MARCADA POR LA RECREACIÓN Y EL COMPAÑERISMO

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