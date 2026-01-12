Punta Arenas,
12 de enero de 2026

RÍO VERDE MARCA HITO HISTÓRICO: ALCALDESA TATIANA VÁSQUEZ INAUGURA PRIMERA CAJA VECINA EN EL CORAZÓN DE LA COMUNA AUSTRAL

​El servicio operará en el único almacén y cafetería del territorio, potenciando el comercio local y la autonomía de los vecinos.

cajavecinarioverde

En un día cargado de simbolismo y fe, la Municipalidad de Río Verde, encabezada por su alcaldesa Tatiana Vásquez, celebró la inauguración oficial del primer punto de Caja Vecina de BancoEstado en la comuna.

El evento contó con la solemne bendición del Obispo de Magallanes, Monseñor Oscar Blanco Martínez, y el Subgerente Regional Banco Estado, Sr. Juan León Yáñez, integrándose a las celebraciones de la tradicional peregrinación de la Virgen de Montserrat, patrona de la localidad.

 

Este nuevo servicio financiero representa un avance estratégico en la conectividad y dignidad de las familias rurales. La instalación de la Caja Vecina es el resultado directo de una gestión prioritaria impulsada por la Alcaldesa Vásquez desde que asumió su cargo en diciembre de 2024, con el objetivo de reducir las brechas de aislamiento que históricamente han afectado a la zona.

 

Al respecto, la Alcaldesa Tatiana Vásquez señaló: "Vivir en una zona rural y aislada no debe ser sinónimo de postergación.

 

 

Desde el primer día de nuestro mandato en diciembre de 2024, nos comprometimos a traer soluciones reales a los problemas cotidianos. Hoy, gracias a la alianza con Banco Estado, nuestros vecinos ya no tendrán que viajar kilómetros para hacer un trámite básico; estamos devolviéndoles tiempo y calidad de vida.

 

Un impulso al comercio local, la nueva Caja Vecina operará en las dependencias de la cafetería y almacén local, el único establecimiento comercial de su tipo en todo el territorio comunal. Esta ubicación no es casual, sino que busca fortalecer el motor económico de Río Verde, convirtiendo al almacén en un núcleo de servicios esenciales para los habitantes y los cientos de peregrinos que visitan la zona.

 

Por su parte, los representantes de Banco Estado destacaron la importancia de llegar a los rincones más extremos del país, cumpliendo con el rol social de la institución y facilitando el acceso a giros, pagos de servicios y transferencias en un entorno de confianza y cercanía.

 

Bajo la protección de la Patrona, y la bendición del recinto se realizaron en el contexto de la peregrinación de la Virgen de Montserrat, uniendo el progreso material con la identidad espiritual de la comuna. La presencia del Obispo de Magallanes subrayó la relevancia comunitaria de este hito, que fue celebrado por vecinos, autoridades regionales y visitantes.

 

Con esta acción, la administración de la Alcaldesa Tatiana Vásquez reafirma su compromiso con el desarrollo territorial y la descentralización efectiva dentro de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.


VECINOS DEL BARRIO 18 DE SEPTIEMBRE EXIGEN REAPERTURA INMEDIATA DEL SAPU Y ANUNCIAN MOVILIZACIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL

CADEM: 63% APOYA INTERVENCIÓN DE EEUU EN VENEZUELA Y 45% VE IMPACTO POSÍTIVO PARA CHILE

Leer Más

​Asimismo, 67% cree que la mayoría de los venezolanos que viven actualmente en nuestro país se irán con el tiempo.

​Asimismo, 67% cree que la mayoría de los venezolanos que viven actualmente en nuestro país se irán con el tiempo.

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

cajavecinarioverde

RÍO VERDE MARCA HITO HISTÓRICO: ALCALDESA TATIANA VÁSQUEZ INAUGURA PRIMERA CAJA VECINA EN EL CORAZÓN DE LA COMUNA AUSTRAL

faro islote evangelista

FARO "ISLOTE EVANGELISTA" PATRIMONIO MARÍTIMO NACIONAL DE RECONOCIMIENTO MUNDIAL

AMIGO DE LA FAMILIA 11 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

primeracomisariapuq

PRIMERA COMISARÍA DE PUNTA ARENAS CIERRA 2025 CON CASI 14 MIL PROCEDIMIENTOS POLICIALES