POR "TRABAS REGULATORIAS Y BUROCRÁTICAS": CONSEJERO ARECHETA DENUNCIA LENTITUD EN SEIS PROYECTOS DE HIDRÓGENO VERDE QUE ESPERAN DEFINICIONES EN MAGALLANES

En el programa Aquí Hidrógeno Verde, el abogado y consejero regional Rodolfo Arecheta abordó el complejo escenario que enfrenta la industria del hidrógeno verde en Magallanes, donde existen seis megaproyectos ingresados al sistema de evaluación ambiental que, en conjunto, superan los US$60.000 millones en inversión. Según planteó, se trata de iniciativas estratégicas para la región y el país, pero que hoy avanzan con lentitud debido a trabas regulatorias y burocráticas.

Arecheta sostuvo que, a diferencia de otras industrias tradicionales, el hidrógeno verde representa innovación, desarrollo y carbono neutralidad. Sin embargo, afirmó que el principal obstáculo no es la falta de inversionistas, quienes estarían dispuestos a financiar infraestructura, puertos y plantas, sino la demora en permisos y concesiones. “Hay concesiones marítimas que se demoran cuatro años cuando la ley establece menos de uno”, señaló, apuntando a una institucionalidad que, a su juicio, no está funcionando con la eficiencia requerida.

El consejero también cuestionó el exceso de observaciones técnicas a los proyectos, mencionando casos donde distintos servicios públicos formulan reparos que, en su opinión, exceden sus competencias. A su parecer, el problema no radica en la normativa ambiental en sí, sino en cómo operan los organismos encargados de aplicarla. “No se trata de eliminar regulaciones, sino de hacerlas compatibles con industrias estratégicas”, enfatizó.

En esa línea, el consejero regional indicó que Chile lleva más de cinco años hablando de hidrógeno verde, con planes que han trascendido gobiernos, pero con avances limitados más allá de algunos proyectos piloto. Advirtió que el riesgo es que los inversionistas opten por otros países con energías renovables disponibles y procesos más ágiles, perdiéndose una oportunidad histórica para Magallanes, que cuenta con uno de los mejores factores de planta eólica del mundo.

Arecheta vinculó el desarrollo de esta industria con la realidad demográfica de comunas como Primavera, Cerro Sombrero o San Gregorio, donde la falta de oportunidades ha provocado una fuerte disminución poblacional. A su juicio, la instalación de estos proyectos podría generar empleo, dinamizar servicios locales y fortalecer la presencia territorial en una zona estratégica por su posición geopolítica en el Estrecho de Magallanes.

Finalmente, el consejero sostuvo que el hidrógeno verde no es un “bluff”, sino una apuesta riesgosa, pero con potencial transformador. Recalcó que se requiere voluntad política, coordinación entre Ejecutivo y Congreso, y una visión estratégica de país para avanzar con celeridad. “Son proyectos brutales, entre los más grandes que han ingresado al sistema ambiental en Chile. Estamos hablando de una oportunidad que puede marcar el futuro de la región”, concluyó.