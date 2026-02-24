CERC 2026 REFUERZA VALORES Y RECREACIÓN PARA NIÑOS

En el programa Buenos Días Región, participaron Sebastián Vera, tesorero de la Iglesia Evangélica, junto a las monitoras Nataly Cides y Abigail Sanhueza, quienes realizaron un balance del Centro Recreativo Cristiano (CERC) 2026, iniciativa que retomó sus actividades el año pasado tras la pausa provocada por la pandemia. Este verano se desarrolló su segunda edición pospandemia, consolidando nuevamente más de 20 años de historia.

Sebastián Vera explicó que, aunque dentro de la Unión de Jóvenes se desempeña como tesorero, en el CERC cumplió funciones como monitor a cargo de niños entre 10 y 12 años. Detalló que durante una semana se entregan enseñanzas valóricas basadas en la palabra de Dios, complementadas con actividades recreativas, salidas a parques, visitas a la cancha La Bombonera de la 18 de Septiembre y un cierre en el Parque de los Dinosaurios.

El financiamiento del centro provino principalmente de ofrendas especiales realizadas por los propios hermanos de la iglesia, quienes aportaron con generosidad para hacer posible la iniciativa. Además, destacó el apoyo de voluntarios en cocina, quienes cada día prepararon una once para los niños, fortaleciendo el espíritu comunitario que caracteriza al evento.

Por su parte, Nataly Cides, monitora de niñas entre 6 y 9 años, señaló que esta fue su segunda participación y valoró la preparación previa junto al Pastor Adán. Explicó que cada jornada comenzaba con cánticos grupales y luego se dividían en clases donde abordaban distintos temas bíblicos y valores, para posteriormente realizar actividades recreativas y dinámicas al aire libre.

Abigail Sanhueza, quien trabajó con niñas de 9 a 12 años, destacó que en su grupo participaron alrededor de 15 menores, siendo un total de 22 monitores en todo el centro. Comentó que fue una experiencia especial, ya que ella misma fue parte del CERC cuando era niña, por lo que ahora asumir el rol de monitora representa una etapa significativa en su formación.

Los invitados coincidieron en que la mayor satisfacción es ver la alegría de los niños al finalizar la semana, muchos de los cuales pidieron extender la actividad o replicarla en invierno. Además, adelantaron que cerca de 24 menores del CERC participarán el próximo 6 y 7 de marzo en la actividad “La Iglesia Semillera le Canta a Jesús”, reforzando el trabajo formativo y espiritual que impulsa la comunidad.

