Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

24 de febrero de 2026

CERC 2026 REFUERZA VALORES Y RECREACIÓN PARA NIÑOS

Buenos Días Región

Centro Recreativo Cristiano(CERC)2026

En el programa Buenos Días Región, participaron Sebastián Vera, tesorero de la Iglesia Evangélica, junto a las monitoras Nataly Cides y Abigail Sanhueza, quienes realizaron un balance del Centro Recreativo Cristiano (CERC) 2026, iniciativa que retomó sus actividades el año pasado tras la pausa provocada por la pandemia. Este verano se desarrolló su segunda edición pospandemia, consolidando nuevamente más de 20 años de historia.

Sebastián Vera explicó que, aunque dentro de la Unión de Jóvenes se desempeña como tesorero, en el CERC cumplió funciones como monitor a cargo de niños entre 10 y 12 años. Detalló que durante una semana se entregan enseñanzas valóricas basadas en la palabra de Dios, complementadas con actividades recreativas, salidas a parques, visitas a la cancha La Bombonera de la 18 de Septiembre y un cierre en el Parque de los Dinosaurios.

El financiamiento del centro provino principalmente de ofrendas especiales realizadas por los propios hermanos de la iglesia, quienes aportaron con generosidad para hacer posible la iniciativa. Además, destacó el apoyo de voluntarios en cocina, quienes cada día prepararon una once para los niños, fortaleciendo el espíritu comunitario que caracteriza al evento.

Por su parte, Nataly Cides, monitora de niñas entre 6 y 9 años, señaló que esta fue su segunda participación y valoró la preparación previa junto al Pastor Adán. Explicó que cada jornada comenzaba con cánticos grupales y luego se dividían en clases donde abordaban distintos temas bíblicos y valores, para posteriormente realizar actividades recreativas y dinámicas al aire libre.

Abigail Sanhueza, quien trabajó con niñas de 9 a 12 años, destacó que en su grupo participaron alrededor de 15 menores, siendo un total de 22 monitores en todo el centro. Comentó que fue una experiencia especial, ya que ella misma fue parte del CERC cuando era niña, por lo que ahora asumir el rol de monitora representa una etapa significativa en su formación.

Los invitados coincidieron en que la mayor satisfacción es ver la alegría de los niños al finalizar la semana, muchos de los cuales pidieron extender la actividad o replicarla en invierno. Además, adelantaron que cerca de 24 menores del CERC participarán el próximo 6 y 7 de marzo en la actividad “La Iglesia Semillera le Canta a Jesús”, reforzando el trabajo formativo y espiritual que impulsa la comunidad.




Nancy Contreras

PRESIDENTA DE AGRUPACIÓN TEA MAGALLANES ABORDÓ LA NECESIDAD DE UNA RESIDENCIA ESPECIALIZADA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PUNTA ARENAS INICIA PAGO DEL PERMISO DE CIRCULACIÓN 2026

Leer Más

​La administración comunal habilitó la modalidad digital y puntos presenciales en distintos sectores de la ciudad.

​La administración comunal habilitó la modalidad digital y puntos presenciales en distintos sectores de la ciudad.

INICIO PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN (1)
nuestrospodcast
Turistas Torres del Paine

EXPULSIONES POR RIESGO DE INCENDIOS AUMENTAN 31% EN UN AÑO EN TORRES DEL PAINE: 75% DE INFRACTORES POR CIGARRILLOS SON ISRAELÍES

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Centro Recreativo Cristiano(CERC)2026

CERC 2026 REFUERZA VALORES Y RECREACIÓN PARA NIÑOS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Jaime Cárdenas, Presidente de la unión de camioneros transportistas de Magallanes

UTRAMAG INSISTE EN FISCALIZAR SOBREPESO DE CAMIONES ARGENTINOS Y EN EL PROYECTO CHILE POR CHILE

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

KexhnvlAIgIF

CON IA VISUAL CREAN SISTEMA PARA REDUCIR MORTALIDAD EN POST OPERATORIOS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
patagonia on tour

PATAGONIA ON TOUR: NUEVO PROGRAMA RADIAL PONE EN VALOR EL TURISMO COMO MOTOR DE DESARROLLO EN MAGALLANES