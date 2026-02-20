Punta Arenas,
20 de febrero de 2026

BATUCADA BLOCO ACAVAXI PREPARA PRESENTACIÓN PARA EL PASACALLES DEL ARCHIPIÉLAGO DE CHILOÉ

Buenos Días Región

Blocco Acavaxi

​La batucada Bloco Acavaxi, dirigida por Patrick Bustos, estuvo presente en el programa de Buenos Días Región de Polar Comunicaciones en donde anunció la participación en el Pasacalle de Verano 2026 en el Archipiélago de Chiloé.

La agrupación, fundada en septiembre de 2024, reúne actualmente a cerca de 100 integrantes entre músicos, bailarinas, padres y equipo de apoyo. Con 64 percusionistas y bailarinas en escena y participación en carnavales en Río Gallegos y Valparaíso, además de prepararse activamente para llegar al Carnaval de Invierno.

Desde la organización destacaron que trabajan durante todo el año para fortalecer el proyecto y seguir ampliando su presencia en distintas ciudades del sur de Chile.


Rodolfo Cárdenas Consejero regional por Tierra del Fuego

CORE RODOLFO CÁRDENAS ANALIZA AVANCES CLAVE PARA TIERRA DEL FUEGO

OS7 DETIENE A CIUDADANA COLOMBIANA CON MÁS DE 1,3 KILOS DE COCAÍNA EN EL AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS

Leer Más

El procedimiento se realizó en el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo y la imputada quedó en prisión preventiva por 120 días.

El procedimiento se realizó en el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo y la imputada quedó en prisión preventiva por 120 días.

os7 carabineros
CY 5

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INVITA A DOMINGO DEPORTIVO EN LA COSTANERA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Foto ust

SANTO TOMÁS REALIZARÁ JORNADA COMUNITARIA GRATUITA ESTE SÁBADO EN PUNTA ARENAS

Rodolfo Arecheta

CONSEJERO REGIONAL RODOLFO ARECHETA CUESTIONA APORTE DE US$1 MILLÓN A CUBA Y PLANTEA PRIORIDAD EN NECESIDADES DE MAGALLANES