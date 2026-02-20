BATUCADA BLOCO ACAVAXI PREPARA PRESENTACIÓN PARA EL PASACALLES DEL ARCHIPIÉLAGO DE CHILOÉ

​La batucada Bloco Acavaxi, dirigida por Patrick Bustos, estuvo presente en el programa de Buenos Días Región de Polar Comunicaciones en donde anunció la participación en el Pasacalle de Verano 2026 en el Archipiélago de Chiloé.

La agrupación, fundada en septiembre de 2024, reúne actualmente a cerca de 100 integrantes entre músicos, bailarinas, padres y equipo de apoyo. Con 64 percusionistas y bailarinas en escena y participación en carnavales en Río Gallegos y Valparaíso, además de prepararse activamente para llegar al Carnaval de Invierno.

Desde la organización destacaron que trabajan durante todo el año para fortalecer el proyecto y seguir ampliando su presencia en distintas ciudades del sur de Chile.



