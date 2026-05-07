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7 de mayo de 2026

ORGANIZACIONES DE PUERTO WILLIAMS CUESTIONAN ATRIBUCIÓN DE AVANCES EN SALUD A ACTUAL GESTIÓN DEL HOSPITAL

Declaración pública.

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Diversas organizaciones sociales y comunitarias de manifestaron públicamente su molestia tras recientes publicaciones difundidas en medios y redes sociales respecto a la gestión del director del hospital, Jaime Arteaga.

Las agrupaciones acusaron que se presentó como un "hito sin precedentes" la contratación de un médico especialista para disminuir los traslados de pacientes hacia la capital regional, pese a que dicha demanda forma parte de un trabajo impulsado por organizaciones comunitarias desde hace varios años.

A través de un comunicado conjunto publicado en redes sociales, la Junta de Vecinos N°1 Puerto Williams, Fundación Mamás Salud Cabo de Hornos, Concejo de Desarrollo Puerto Williams, Fundación Inclusiva Teapoyo Cabo de Hornos y la Comunidad Yaghan de Bahía Mejillones recordaron que desde 2019 vienen trabajando para mejorar las condiciones de atención de salud en la comuna.

Las organizaciones señalaron que durante años han sostenido reuniones permanentes con el hospital, el Servicio de Salud y distintas autoridades regionales y nacionales para avanzar en materias como rondas de especialistas, salud mental, traslados aéreos y mejoras en la gestión de interconsultas.

En ese contexto expresaron su incomodidad frente a publicaciones que atribuyen estos avances únicamente a la actual administración del recinto asistencial e invisibilizan el trabajo territorial y comunitario desarrollado por dirigentes y vecinos.

"Las demandas y propuestas no nacieron hoy ni corresponden a una sola gestión. Existe un trabajo colectivo y sostenido que merece respeto y reconocimiento", señalaron.

Asimismo, hicieron un llamado a no utilizar la salud ni las necesidades de la comunidad como herramientas de posicionamiento político o personal, especialmente en un territorio donde las brechas de acceso siguen siendo una preocupación constante para las familias de la provincia.

Finalmente, las agrupaciones reiteraron su disposición a seguir colaborando en mejoras para la comunidad, pero solicitaron mayor consideración hacia el trabajo social y comunitario realizado de manera voluntaria durante años.

Firman:

Junta de Vecinos N°1 Puerto Williams
Fundación Mamás Salud Cabo de Hornos
Concejo de Desarrollo Puerto Williams
Fundación Inclusiva Teapoyo Cabo de Hornos
Comunidad Yaghan de Bahía Mejillones
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COMUNIDAD DE PUERTO WILLIAMS ACCEDE A SERVICIOS PÚBLICOS EN "GOBIERNO EN TERRENO" ENCABEZADO POR BIENES NACIONALES

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