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23 de abril de 2026

CABO DE HORNOS CONSOLIDA LIDERAZGO REGIONAL EN RECICLAJE CON NUEVO ENVÍO DE RESIDUOS DESDE PUERTO WILLIAMS

Este resultado es fruto de un trabajo coordinado entre el municipio y la comunidad, a través de programas como “Puerta a Puerta” y “Recicla tus Cachureos”, que permiten el retiro domiciliario semanal de materiales reciclables.

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La Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos continúa fortaleciendo su gestión ambiental con un nuevo envío de residuos reciclables desde Puerto Williams hacia Punta Arenas, reafirmando su compromiso con el desarrollo sostenible en el territorio más austral y aislado del país.

 
El reciente traslado, ejecutado por el equipo de Medioambiente municipal, permitió movilizar importantes volúmenes de materiales para su valorización: 21 fardos de cartón (10.500 kg aprox.), 44 big bags de plástico (1.760 kg), 7 fardos de Tetrapack (180 kg), 31 fardos de latas (775 kg) y 15 big bags de vidrio (4.500 kg), cifras que reflejan el avance sostenido de la comuna en reciclaje.

 
Este resultado es fruto de un trabajo coordinado entre el municipio y la comunidad, a través de programas como “Puerta a Puerta” y “Recicla tus Cachureos”, que permiten el retiro domiciliario semanal de materiales reciclables.

 
El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, destacó la importancia de este trabajo señalando que “para nosotros seguir avanzando en materia de reciclaje no es solamente un trabajo que por deber o derecho tenemos que entregarle hoy a la comunidad. Es algo que nos exigen para poder liberar un poco una comuna isla, una comuna parque y que nos sigue permitiendo impulsar nuevas ideas”.

 
Por su parte, la asesora de Medioambiente, Rocío Trincado, relevó el enfoque comunitario de la estrategia: “Estamos implementando diversas iniciativas para incentivar el reciclaje, una de ellas es el reciclaje puerta a puerta, donde retiramos los residuos separados en origen por cada familia”.


Debido a la falta de infraestructura de valorización en la comuna, los residuos son trasladados hasta Punta Arenas, donde son recepcionados por la empresa gestora autorizada REMAG. En ese lugar se realiza la recepción, registro, compactación y acopio del material, para luego ser derivado a plantas recicladoras ubicadas principalmente en la zona central del país, donde se reincorporan como materia prima en nuevos procesos productivos.

 
Asimismo, en el marco de la Ley N° 20.920, se están evaluando proyectos que buscan el retorno de materiales reciclados a la comuna, convertidos en productos de alto valor agregado, como panderetas de plástico reciclado y pallets de cartón.
El traslado de residuos se realiza de manera periódica, dependiendo de factores logísticos como el volumen acumulado y la disponibilidad de transporte marítimo, estimándose entre seis y ocho envíos al año. Esta gestión se desarrolla de forma sistemática desde 2020, consolidando a Cabo de Hornos como líder regional en reciclaje.

 
Con estos avances, la Municipalidad reafirma su compromiso con una gestión ambiental moderna, participativa y adaptada a las condiciones del territorio, promoviendo una comunidad cada vez más consciente y responsable con su entorno.

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