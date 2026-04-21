MASIVA CORRIDA EN PUNTA ARENAS, NUEVOS PROYECTOS Y TALLERES MARCAN AGENDA DEPORTIVA EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el Seremi del Deporte en Magallanes, Jacques Roux Vidal, abordó diversos temas vinculados al desarrollo de la actividad física en la región, destacando la alta participación ciudadana y las nuevas gestiones para ampliar el acceso al deporte.

Uno de los hitos relevados fue la masiva corrida realizada en Punta Arenas en el marco del Día del Deporte, actividad que se desarrolló de forma simultánea a nivel nacional el pasado 11 de abril. En la capital regional se completaron los 5 mil cupos disponibles, convocando a personas de todas las edades, incluyendo niños, jóvenes, adultos mayores e incluso mascotas, consolidándose como una instancia familiar y transversal.

En materia de gestión territorial, la autoridad destacó una reunión sostenida junto al director regional del IND, Héctor Serka, con el delegado presidencial de la provincia Antártica, Rodolfo Moncada Salazar. En la instancia se acordó avanzar en la implementación de actividades deportivas en la comuna de Cabo de Hornos, además de proyectar talleres sistemáticos para niños y adultos, con el objetivo de fortalecer el acceso al deporte y promover la vida activa en zonas más aisladas.

Asimismo, Roux Vidal informó sobre un encuentro protocolar con la alcaldesa de Puerto Natales, Ana Mayorga Bahamonde, donde se abordaron líneas de trabajo conjunto orientadas al desarrollo deportivo comunal. Durante la reunión, se relevó la disposición del municipio para colaborar en iniciativas que permitan fortalecer el deporte y el trabajo coordinado en beneficio de la comunidad.

En el ámbito formativo y de reconocimiento, la autoridad también participó, junto al director regional del IND, en la Gala Deportiva de la Universidad de Magallanes, instancia en la que se puso en valor no solo el rendimiento y los logros deportivos, sino también el esfuerzo, la constancia y el compromiso de los estudiantes deportistas.

Finalmente, el Seremi extendió una invitación a niños y adolescentes de Punta Arenas a integrarse a los talleres deportivos del programa Crecer en Movimiento. Las inscripciones se realizan de manera presencial en las oficinas del Deporte Formativo, ubicadas en calle Uruguay 01560 A, de lunes a viernes entre las 09:00 y 13:00 horas, y de 14:30 a 17:00 horas. Estas iniciativas buscan fomentar la actividad física desde temprana edad y generar espacios de desarrollo integral para la comunidad.