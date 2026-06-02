Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA Cyber Day
AGUAS MAG FONDO CONCURS
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

2 de junio de 2026

CONSEJERO RODOLFO CÁRDENAS ADVIERTE DIFICULTADES PARA EJECUTAR PRIMERA ETAPA DEL PEDZE 2026 Y CUESTIONA RETRASOS PRESUPUESTARIOS

Buenos días región.

corerodolfocardenas

El consejero regional por Tierra del Fuego, Rodolfo Cárdenas Alvarado, manifestó su preocupación por el escenario que enfrenta la ejecución del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) 2026 en Magallanes, asegurando que los tiempos administrativos y presupuestarios complican el cumplimiento de la primera etapa del programa y ponen en duda el acceso a una segunda cuota de financiamiento.

Durante su participación la mañana de este martes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la autoridad regional cuestionó los retrasos que han marcado la ejecución presupuestaria del plan, indicando que el proceso comenzó tardíamente y que los plazos administrativos dificultan concretar la inversión proyectada.

“Si uno proyecta la inversión, se ve difícil el cumplimiento del gasto de la primera cuota”, afirmó Cárdenas, agregando que los primeros recursos aprobados corresponden a cerca de $25 mil millones, cifra que forma parte de una asignación total superior, pero cuyo uso efectivo dependerá de los tiempos de ejecución.

El consejero sostuvo que existe incertidumbre respecto de la segunda etapa de financiamiento, asegurando que “difícilmente” podrían concretarse nuevos aportes durante este año, pese a que el Gobierno Regional mantendría proyectada su ejecución financiera.

Según explicó, los recursos recientemente aprobados están concentrados principalmente en tres iniciativas: la continuidad de la conectividad terrestre en Tierra del Fuego, particularmente entre Porvenir y Onaisin; la continuación del muelle multipropósito de Puerto Williams; y el proyecto del Museo y Archivo Regional de Punta Arenas.

Para Cárdenas, el riesgo es que el Plan de Zonas Extremas termine transformándose en un instrumento sin capacidad real de ejecución. “Es colocar una traba definitiva y hacer que el plan sea solo de papel”, señaló, insistiendo en que estas inversiones responden a proyectos de largo plazo destinados a cerrar brechas históricas de infraestructura y conectividad.

En esa línea, recordó avances asociados al desarrollo vial de Tierra del Fuego, la pavimentación de rutas estratégicas y proyectos como las sendas de penetración hacia sectores australes, iniciativas que —afirmó— requieren continuidad más allá de los cambios de administración.

PROYECTOS PARA TIERRA DEL FUEGO

Durante la entrevista, el representante fueguino también abordó iniciativas prioritarias para la provincia, mencionando el relleno sanitario para Porvenir, la pavimentación de la ruta entre Cerro Sombrero y Porvenir, proyectos sanitarios para sectores periurbanos y nuevas inversiones en infraestructura educacional.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades comunales a ajustar expectativas frente al actual escenario financiero regional, señalando que el Gobierno Regional enfrenta restricciones presupuestarias importantes y debe distribuir recursos entre todas las comunas.

“Los alcaldes tienen que poner los pies en la tierra respecto a los recursos disponibles”, sostuvo.

LLAMADO AL CUIDADO COMUNITARIO

Hacia el cierre de la conversación, Cárdenas abordó temas vinculados al bienestar social, salud mental y cohesión comunitaria, especialmente considerando situaciones complejas que han afectado recientemente a Porvenir.

En ese contexto, relevó la importancia de fortalecer las redes comunitarias y recordó la disponibilidad del *4141 como línea de apoyo ante situaciones de crisis o ideación suicida.

“Tenemos que recuperar la capacidad de escucharnos, cuidarnos y construir comunidad. Eso también es desarrollo”, concluyó.



gobernadorlafkenche

GOBERNADOR FLIES Y REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES DEL MAR ABORDAN DESARROLLO REGIONAL ACUÍCOLA Y LEY LAFKENCHE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

EL PEDZE YA ES REALIDAD: PLENO DEL CONSEJO REGIONAL APRUEBA INCORPORAR $25 MIL MILLONES AL PRESUPUESTO PARA INVERSIÓN EN MAGALLANES

Leer Más

El Gobernador Jorge Flies calificó la noticia como “muy positiva”: “Hoy el Gobierno Regional ha recibido un recurso que no es menor”.

El Gobernador Jorge Flies calificó la noticia como “muy positiva”: “Hoy el Gobierno Regional ha recibido un recurso que no es menor”.

pedzemagallanes
nuestrospodcast
gobernadorlafkenche

GOBERNADOR FLIES Y REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES DEL MAR ABORDAN DESARROLLO REGIONAL ACUÍCOLA Y LEY LAFKENCHE

ARCA Cyber Day
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
chicproasa

CHIC INTEGRA PROYECTO INTERNACIONAL QUE ESTUDIA EL POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO Y CLIMÁTICO DE LAS ALGAS AUSTRALES

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA Cyber Day
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
Lauritza Correa - polar en el deporte

EX SELECCIONADA NACIONAL DE BALONMANO DE PUERTO RICO IMPULSA FORMACIÓN DEPORTIVA Y CATEGORÍAS MÁSTER EN PUNTA ARENAS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Campeonato Futsal

PUERTO WILLIAMS VIVIÓ EXITOSO CAMPEONATO COMUNAL DE FUTSAL ORGANIZADO POR EL MUNICIPIO

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250