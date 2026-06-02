CONSEJERO RODOLFO CÁRDENAS ADVIERTE DIFICULTADES PARA EJECUTAR PRIMERA ETAPA DEL PEDZE 2026 Y CUESTIONA RETRASOS PRESUPUESTARIOS

El consejero regional por Tierra del Fuego, Rodolfo Cárdenas Alvarado, manifestó su preocupación por el escenario que enfrenta la ejecución del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) 2026 en Magallanes, asegurando que los tiempos administrativos y presupuestarios complican el cumplimiento de la primera etapa del programa y ponen en duda el acceso a una segunda cuota de financiamiento.

Durante su participación la mañana de este martes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la autoridad regional cuestionó los retrasos que han marcado la ejecución presupuestaria del plan, indicando que el proceso comenzó tardíamente y que los plazos administrativos dificultan concretar la inversión proyectada.

“Si uno proyecta la inversión, se ve difícil el cumplimiento del gasto de la primera cuota”, afirmó Cárdenas, agregando que los primeros recursos aprobados corresponden a cerca de $25 mil millones, cifra que forma parte de una asignación total superior, pero cuyo uso efectivo dependerá de los tiempos de ejecución.

El consejero sostuvo que existe incertidumbre respecto de la segunda etapa de financiamiento, asegurando que “difícilmente” podrían concretarse nuevos aportes durante este año, pese a que el Gobierno Regional mantendría proyectada su ejecución financiera.

Según explicó, los recursos recientemente aprobados están concentrados principalmente en tres iniciativas: la continuidad de la conectividad terrestre en Tierra del Fuego, particularmente entre Porvenir y Onaisin; la continuación del muelle multipropósito de Puerto Williams; y el proyecto del Museo y Archivo Regional de Punta Arenas.

Para Cárdenas, el riesgo es que el Plan de Zonas Extremas termine transformándose en un instrumento sin capacidad real de ejecución. “Es colocar una traba definitiva y hacer que el plan sea solo de papel”, señaló, insistiendo en que estas inversiones responden a proyectos de largo plazo destinados a cerrar brechas históricas de infraestructura y conectividad.

En esa línea, recordó avances asociados al desarrollo vial de Tierra del Fuego, la pavimentación de rutas estratégicas y proyectos como las sendas de penetración hacia sectores australes, iniciativas que —afirmó— requieren continuidad más allá de los cambios de administración.

PROYECTOS PARA TIERRA DEL FUEGO

Durante la entrevista, el representante fueguino también abordó iniciativas prioritarias para la provincia, mencionando el relleno sanitario para Porvenir, la pavimentación de la ruta entre Cerro Sombrero y Porvenir, proyectos sanitarios para sectores periurbanos y nuevas inversiones en infraestructura educacional.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades comunales a ajustar expectativas frente al actual escenario financiero regional, señalando que el Gobierno Regional enfrenta restricciones presupuestarias importantes y debe distribuir recursos entre todas las comunas.

“Los alcaldes tienen que poner los pies en la tierra respecto a los recursos disponibles”, sostuvo.

LLAMADO AL CUIDADO COMUNITARIO

Hacia el cierre de la conversación, Cárdenas abordó temas vinculados al bienestar social, salud mental y cohesión comunitaria, especialmente considerando situaciones complejas que han afectado recientemente a Porvenir.

En ese contexto, relevó la importancia de fortalecer las redes comunitarias y recordó la disponibilidad del *4141 como línea de apoyo ante situaciones de crisis o ideación suicida.

“Tenemos que recuperar la capacidad de escucharnos, cuidarnos y construir comunidad. Eso también es desarrollo”, concluyó.





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