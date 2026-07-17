SENADOR BIANCHI CUESTIONA RESPALDO DEL GOBERNADOR FLIES AL ACTUAL MODELO DE ZONA FRANCA "¿ESTE MODELO DEBE CONTINUAR? ¿EL DE MALL QUE LE GUSTA AL GOBERNADOR? YO CREO QUE NO"

Esta mañana, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el senador por Magallanes, Karim Bianchi Retamales, abordó diversos temas de contingencia nacional y regional, explicando las razones de su votación en la reforma tributaria impulsada por el Gobierno, entregando novedades en materia de salud para Puerto Natales, planteando alertas sobre seguridad en el Estrecho de Magallanes y cuestionando el actual modelo de funcionamiento de Zona Franca.

Respecto de la reforma tributaria, el parlamentario aclaró que apoyó únicamente los artículos relacionados con los fondos de reconstrucción para las zonas afectadas por catástrofes y el beneficio sobre contribuciones para adultos mayores, rechazando el resto de las disposiciones.







"Sí voté en contra de casi todos los artículos. Lo que tiene que ver con reintegración, lo que tiene que ver con la mega reforma en sí. Voté a favor lo que eran los fondos para reconstrucción para las zonas afectadas (...) y lo que es contribuciones para mayores de 65 años. El resto me parece que es un retroceso".



Bianchi sostuvo que la rebaja del impuesto corporativo desde un 27% a un 23% generará un déficit fiscal sin asegurar una mayor inversión privada.







"A mí no me interesa tanto el número, sino que me interesa la reinversión. Si yo te rebajo a ti impuestos y te digo: 'vas a pagar menos', me interesa que eso que no pagaste contrate más personas, más sucursales, más empresa, y hoy día eso no está garantizado. Porque pague menos impuestos no significa que eso lo vaya a utilizar para reinvertir".



En ese contexto, cuestionó la denominada "teoría del chorreo", asegurando que experiencias similares no han tenido resultados positivos.







"Yo no creo en eso. No creo que porque engordemos más un chancho, eso va a hacer que los chanchos de abajo vayan a crecer".



Sobre el respaldo entregado al proyecto que modifica el pago de contribuciones, el senador explicó que responde a una convicción respecto del derecho de propiedad.







"Una vivienda no genera normalmente utilidad. Si tú ya pagaste tu impuesto cuando compraste tu casa, entonces no creo en una cosa que se decrete después como permanente".



Asimismo, criticó la forma en que se desarrolló la discusión legislativa, afirmando que existieron intentos de modificar acuerdos previamente alcanzados y lamentando que diversas iniciativas destinadas a favorecer a las pequeñas y medianas empresas no prosperaran durante la tramitación.



Seguridad marítima y crimen organizado



Durante la entrevista, el senador anunció que la próxima semana se desarrollará en Magallanes una actividad encabezada por la Comisión de Seguridad del Senado junto al ministro de Seguridad, con participación de especialistas internacionales para abordar nuevas amenazas vinculadas al crimen organizado.

Según explicó, el cambio en las rutas marítimas internacionales debido a las dificultades que enfrenta el Canal de Panamá obliga a reforzar la vigilancia en el Estrecho de Magallanes.







"Magallanes podría ser, según estudios, el primer lugar en el mundo donde pase un narco submarino no tripulado por humanos, sino que con robots. Por tanto, hay que proteger este lugar".



Añadió que también se analizarán materias relacionadas con explotación sexual infantil, tráfico internacional de drogas y cooperación con países como Australia y Nueva Zelanda.



Avances para la salud en Puerto Natales



En materia sanitaria, Karim Bianchi informó que existen avances concretos para habilitar tratamientos de quimioterapia en el Hospital de Puerto Natales, evitando que los pacientes deban trasladarse hasta Punta Arenas para recibir atención.







"Lo que habíamos avanzado en poder hacer la quimioterapia en Puerto Natales ya está confirmado y se va a habilitar próximamente".



El senador explicó que esta medida permitirá otorgar un tratamiento más digno a los pacientes oncológicos.







"Alguien que se hace una quimio acá, que no tiene recursos, se viene en un bus, se somete a ese proceso, puede desmayarse, vomitar y después tener que subirse al bus. No es digno".



Además, adelantó que se trabaja en un convenio con Argentina para facilitar la llegada de médicos especialistas a Puerto Natales y Porvenir, replicando experiencias implementadas en otras regiones del país.



Infraestructura portuaria y desarrollo regional



Consultado sobre el desarrollo portuario y el hidrógeno verde, el parlamentario sostuvo que Punta Arenas debe consolidarse como un polo logístico y antártico, fortaleciendo su infraestructura para competir con Ushuaia.

A su juicio, el crecimiento económico regional depende de mejorar la capacidad portuaria.







"Punta Arenas en particular, yo creo que su polo de desarrollo es portuario porque tenemos que mirar hacia la Antártica y tener las condiciones para que lleguen los cruceros".



En esa línea indicó que ha solicitado, mediante oficios y en las comisiones respectivas, que el Ministerio de Hacienda analice mecanismos para financiar obras que permitan fortalecer la infraestructura de la Empresa Portuaria Austral.



Respaldo al desalojo de la toma



Respecto del proceso de desalojo de la toma ubicada en el sector Raúl Silva Henríquez de Punta Arenas, Bianchi valoró que se esté cumpliendo el compromiso asumido por el Ministerio de Vivienda.







"Me parece bien que se cumpla lo que se comprometió".



El legislador sostuvo que el asentamiento ha generado problemas sanitarios y de seguridad para los vecinos del sector.







"No podemos aguantar que venga gente y canalice su agua servida y eso caiga donde la gente tiene que tener sus servicios".



Asimismo, pidió que exista un despliegue especial de las autoridades durante el procedimiento.







"Yo espero que hoy día la delegada presidencial y Carabineros tomen los resguardos porque cuando se inicie el proceso seguramente va a haber más violencia".





Zona Franca: "A este modelo le falta transparencia"



En el tramo final de la entrevista, el senador abordó el próximo proceso de licitación de Zona Franca, señalando que el modelo actual requiere modificaciones profundas para recuperar su objetivo original de abaratar el costo de vida en Magallanes.

Afirmó que el debate debe centrarse en los beneficios que reciben los consumidores y no únicamente en la infraestructura comercial.







"La gente está pagando muchas cosas extras porque hay un contrato que cumple un objetivo. Son las francas más bonitas, es un lindo centro comercial, pero no es el lugar donde se pueda tener este objetivo que se tuvo en un principio, que era regular los precios de nuestra región".



Además, anunció que solicitó conocer las utilidades que obtiene la concesionaria y revisar los costos que deben asumir los locatarios.







"Pedí que se revelen las utilidades que tiene. Quiero saber qué utilidades tiene hoy día quien tiene la licitación versus el beneficio que se está entregando".



Finalmente, concluyó que el sistema necesita mayor transparencia.







"Este modelo, a mí por lo menos, le falta transparencia y le falta un sentido". ​





