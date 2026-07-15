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15 de julio de 2026

AUTORIDADES REGIONALES INVITAN A NIÑAS Y MUJERES DE MAGALLANES A POSTULAR AL PREMIO INSPIRATEC 2026

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 2 de agosto.

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La sede Punta Arenas de INACAP fue el escenario del lanzamiento regional de la décima versión de esta iniciativa impulsada por la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, que busca reconocer a mujeres y niñas que desarrollan proyectos en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM). Las postulaciones estarán abiertas hasta el 2 de agosto.

Promover el talento femenino, reducir las brechas de participación en áreas STEM y visibilizar proyectos que nacen desde las regiones son los principales objetivos del Premio InspiraTEC 2026, cuya convocatoria fue presentada en Magallanes durante una actividad realizada en la sede Punta Arenas de INACAP.

El lanzamiento regional reunió a la delegada presidencial regional, Ericka Farías; el seremi de Economía, Fomento y Turismo, Francisco Birke; el seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Magallanes, Carlos Olave; la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Gabriela Sánchez y el seremi de educación José Alvarado quienes destacaron la importancia de generar más oportunidades para que niñas y mujeres desarrollen su potencial en disciplinas vinculadas a la innovación y el emprendimiento.

La instancia contó además con la participación de Rossana Venegas, representante de la empresa magallánica Puro Viento y finalista nacional del Premio InspiraTEC 2025 en la categoría Empresaria STEM, quien compartió su experiencia con los asistentes. Los proyectos impulsados por Puro Viento han contado con el apoyo de Corfo, fortaleciendo el desarrollo de iniciativas innovadoras desde la Región de Magallanes.

La delegada presidencial regional, Ericka Farías, valoró que la iniciativa cumpla diez años impulsando la participación femenina en estas áreas y destacó el potencial existente en la región "Este premio cumple diez años impulsando que más mujeres se interesen por la ciencia y la tecnología. Eso inspira a las mujeres magallánicas, porque ya tenemos grandes talentos en nuestra región. Siempre he pensado que Magallanes es una región pionera, donde la ciencia, la tecnología y la investigación no son algo lejano, sino que forman parte de nuestra identidad. Ojalá muchas más mujeres se inspiren y postulen a esta nueva versión."

El seremi de Economía, Francisco Birke, llamó a las emprendedoras de la región a participar de esta nueva convocatoria "En esta décima versión buscamos continuar reconociendo a mujeres que emprenden y desarrollan actividades relacionadas con innovación y STEM, incentivando que cada vez más formen parte de estas áreas. La innovación y el desarrollo de las áreas STEM son fundamentales porque impulsan el desarrollo productivo sostenible de la Región de Magallanes."

Por su parte, el seremi de Ciencia, Carlos Olave, destacó que la región cuenta con condiciones para seguir formando referentes femeninos en ciencia e innovación "Para nosotros es muy importante que más mujeres participen de esta premiación y que se reconozcan las ideas e iniciativas que nacen desde nuestra región. Tenemos mujeres muy emprendedoras y capaces, además de una política nacional que busca motivar a niñas desde temprana edad a desarrollar este tipo de herramientas vinculadas a la ciencia."

En tanto, la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Gabriela Sánchez, enfatizó el aporte de este reconocimiento para avanzar en igualdad de oportunidades "Espacios como InspiraTEC son muy relevantes porque permiten visibilizar los talentos y capacidades de las mujeres y de las niñas, contribuyendo a reducir las brechas que aún existen en carreras STEM. Queremos que ninguna mujer de nuestra región quede fuera de esta oportunidad, porque Magallanes cuenta con mujeres muy creativas, con grandes proyectos e inspiración para mostrar."

Finalmente, Rossana Venegas invitó a más mujeres de Magallanes a atreverse a participar, recordando el impacto que tuvo para ella haber sido finalista nacional el año pasado "Participar el año pasado fue una experiencia muy importante. Significó inspiración, visibilizar nuestro trabajo y volver a valorar lo que hacemos. Hoy quiero invitar a todas las mujeres de nuestra región, a las niñas interesadas en STEM, a emprendedoras y empresarias, porque estos espacios inspiran a seguir adelante, a reactivar el trabajo que una realiza y a reconocer el valor de lo que está haciendo."

El Premio InspiraTEC 2026 contempla las categorías Joven Inspiradora, dirigida a estudiantes de séptimo básico a cuarto medio; Emprendedora STEM, para emprendedoras en etapa inicial; y Empresaria STEM, orientada a empresarias consolidadas. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 2 de agosto y pueden realizarse a través del sitio www.premioinspiratec.cl

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