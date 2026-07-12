ESPECIALISTAS PLANTEAN QUE LOS VÍNCULOS COTIDIANOS SON CLAVE PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA ESCOLAR

En medio del debate sobre la convivencia escolar y la creciente difusión de conceptos como "apego seguro" en redes sociales, especialistas hicieron un llamado a comprender que el desarrollo socioemocional de niños y adolescentes se construye mediante vínculos estables y cotidianos, más que a partir de etiquetas o clasificaciones.

Según datos de la Superintendencia de Educación, durante 2025 se registraron 22.680 denuncias ciudadanas, de las cuales más del 75% correspondieron a situaciones relacionadas con la convivencia escolar. En ese contexto, Yanina Galaz, psicóloga y coordinadora de Convivencia Educativa de la red de colegios Cognita, señaló que los vínculos consistentes con adultos significativos permiten que niños y adolescentes desarrollen herramientas para regular sus emociones y enfrentar los desafíos del entorno escolar.

La especialista indicó que el desarrollo socioemocional no depende exclusivamente de madres y padres, sino que también involucra a otros adultos cercanos, como abuelos, cuidadores y docentes. Agregó que las experiencias vividas en el hogar influyen en la forma en que los estudiantes se relacionan con sus compañeros, respetan normas y enfrentan situaciones de frustración.

Entre las recomendaciones para fortalecer estos vínculos, los especialistas destacan generar espacios de conversación sin interrupciones, validar las emociones de niños y adolescentes, interesarse por su experiencia escolar, mantener rutinas estables y compartir actividades cotidianas. A juicio de los expertos, estas acciones pueden contribuir al bienestar emocional y favorecer una mejor convivencia en las comunidades educativas.