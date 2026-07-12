12 de julio de 2026
ESPECIALISTAS PLANTEAN QUE LOS VÍNCULOS COTIDIANOS SON CLAVE PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA ESCOLAR
Expertos señalaron que el desarrollo emocional de niños y adolescentes se construye a través de relaciones consistentes con adultos significativos y advirtieron sobre la simplificación de conceptos como el "apego seguro" en redes sociales.
En medio del debate sobre la convivencia escolar y la creciente difusión de conceptos como "apego seguro" en redes sociales, especialistas hicieron un llamado a comprender que el desarrollo socioemocional de niños y adolescentes se construye mediante vínculos estables y cotidianos, más que a partir de etiquetas o clasificaciones.
Según datos de la Superintendencia de Educación, durante 2025 se registraron 22.680 denuncias ciudadanas, de las cuales más del 75% correspondieron a situaciones relacionadas con la convivencia escolar. En ese contexto, Yanina Galaz, psicóloga y coordinadora de Convivencia Educativa de la red de colegios Cognita, señaló que los vínculos consistentes con adultos significativos permiten que niños y adolescentes desarrollen herramientas para regular sus emociones y enfrentar los desafíos del entorno escolar.
La especialista indicó que el desarrollo socioemocional no depende exclusivamente de madres y padres, sino que también involucra a otros adultos cercanos, como abuelos, cuidadores y docentes. Agregó que las experiencias vividas en el hogar influyen en la forma en que los estudiantes se relacionan con sus compañeros, respetan normas y enfrentan situaciones de frustración.
Entre las recomendaciones para fortalecer estos vínculos, los especialistas destacan generar espacios de conversación sin interrupciones, validar las emociones de niños y adolescentes, interesarse por su experiencia escolar, mantener rutinas estables y compartir actividades cotidianas. A juicio de los expertos, estas acciones pueden contribuir al bienestar emocional y favorecer una mejor convivencia en las comunidades educativas.
SENADOR KARIM BIANCHI SOLICITA TRANSPARENTAR UTILIDADES DE LA CONCESIONARIA ANTES DE LA NUEVA LICITACIÓN DE ZONA FRANCA
El parlamentario pidió conocer las utilidades de la actual empresa administradora y solicitó que las bases de la futura concesión sean revisadas por la Comisión de Zonas Extremas del Senado.
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