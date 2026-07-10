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10 de julio de 2026

EMPRESAS CRUZ DE FROWARD REFUERZA SU ENFOQUE INTEGRAL CON NUEVOS SERVICIOS, BENEFICIOS PARA CONTRATACIÓN ANTICIPADA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DUELO

Buenos días región

empresascruzdefroward

Durante la emisión de este viernes del programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la asesora comercial de Empresas Cruz de Froward, Sandra Walker, dio a conocer las distintas iniciativas que la empresa está impulsando para ampliar su propuesta de servicios, fortalecer el acompañamiento a las familias y fomentar la planificación anticipada frente a la pérdida de un ser querido.

En conversación con Polar Comunicaciones. Walker explicó que uno de los principales desafíos de la empresa ha sido cambiar la percepción que tradicionalmente existe sobre los cementerios y los servicios funerarios.

"La verdad es que nos hemos empeñado profundamente en que la comunidad pueda entender que Empresas Cruz de Froward es mucho más que un cementerio parque", afirmó. Agregó que la organización no solo ofrece espacios de sepultación en Parque Cruz de Froward y Parque Punta Arenas, sino que también dispone de una funeraria, planes de contratación anticipada y diversas alternativas de acompañamiento para las familias.

Uno de los anuncios realizados durante la entrevista fue el relanzamiento de la funeraria Proteger, iniciativa que incorpora nuevos productos orientados a facilitar el proceso de despedida y duelo. Entre ellos destacan ánforas, mini ánforas y relicarios diseñados para conservar una pequeña parte de las cenizas de un ser querido.

Según explicó Walker, estos elementos buscan favorecer un proceso emocional más gradual.

"Permiten que las personas puedan colocar ahí un poquito de esas cenizas de esa persona especial e ir generando una desvinculación con esa persona, cierto, un proceso de separación un poquito más paulatino", señaló.

Asimismo, adelantó que próximamente incorporarán nuevos recursos de apoyo emocional, como una libreta de acompañamiento para el duelo, destinada a que las personas puedan escribir sus recuerdos, sentimientos y reflexiones durante ese proceso.

La importancia de anticiparse

Durante la conversación, la asesora comercial enfatizó la relevancia de contratar estos servicios antes de enfrentar una pérdida, indicando que ello permite aliviar la carga administrativa y emocional que viven las familias.

"Nuestra misión es siempre disponernos a acompañar a la comunidad desde antes de la ocurrencia de un fallecimiento", sostuvo.

En ese sentido, destacó que la contratación anticipada ha tenido una positiva recepción, ya que permite acceder a facilidades de pago y entregar tranquilidad a las familias cuando ocurre el fallecimiento.

Walker recalcó que la planificación debe entenderse como un acto de responsabilidad familiar.

"Tenemos que pensar que estos temas no los resolvemos necesariamente para nosotros; los resolvemos para nuestra familia", expresó.

Añadió que uno de los objetivos de Empresas Cruz de Froward es contribuir a derribar los tabúes que históricamente han existido en torno a la muerte y promover conversaciones que permitan a las personas prepararse con anticipación.

Presentan "Jardines de Oportunidad"

Otro de los anuncios realizados fue la promoción denominada "Jardines de Oportunidad", correspondiente a espacios de sepultación que actualmente se encuentran en proceso de habilitación y cuya entrega considera un plazo de seis meses.

Walker explicó que, a cambio de esa espera, los clientes pueden acceder a importantes descuentos.

"Hoy día hay varios jardines que tenemos en esta condición de Jardines de Oportunidad y cuando hablamos del descuento significativo les voy a contar que son descuentos de $2.500.000, $2.600.000, $2.400.000", indicó.

Los interesados pueden obtener información a través de la página web, redes sociales o directamente en las oficinas comerciales de la empresa.

Concurso fotográfico abierto a la comunidad

Finalmente, Sandra Walker extendió la invitación a participar en el concurso fotográfico organizado por Empresas Cruz de Froward, el cual contempla categorías para fotografías captadas con teléfonos celulares y cámaras profesionales.

Las mejores imágenes serán exhibidas en un espacio del mall de Punta Arenas y los ganadores de cada categoría recibirán premios en dinero.

La representante de la empresa invitó a la comunidad a conocer tanto Parque Cruz de Froward como Parque Punta Arenas y a informarse sobre todos los servicios disponibles de manera presencial y mediante sus plataformas digitales.



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ULTIMA ESPERANZA SUMA NUEVAS INVERSIONES PARA ENFRENTAR EMERGENCIAS Y FORTALECER SERVICIOS COMUNALES

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