EMPRESAS CRUZ DE FROWARD INVITA A CAPTURAR LA IDENTIDAD DE PUNTA ARENAS EN CONCURSO “PUNTA ARENAS EN UNA FOTO”

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la gerenta general de Empresas Cruz de Froward, Natalia Easton, conversó con la audiencia sobre el trabajo que la organización ha desarrollado durante sus 25 años de trayectoria, destacando su compromiso permanente con Punta Arenas y sus familias.

En la instancia, se relevaron los servicios y espacios que forman parte de la empresa, como el Parque Cruz de Froward, el Parque Punta Arenas y la Funeraria Proteger, los cuales han acompañado a la comunidad en momentos significativos, tanto de despedida como de recuerdo.

En el marco de este aniversario, la empresa lanzó el Concurso Fotográfico “Punta Arenas en una Foto”, una iniciativa abierta a toda la comunidad que busca poner en valor los paisajes únicos del territorio y la identidad local. Las mejores imágenes serán parte de una exposición fotográfica oficial, mientras que 12 de ellas integrarán el Calendario 2027 de Empresas Cruz de Froward.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 15 de junio de 2026 y quienes deseen participar deben revisar las bases disponibles en el sitio web institucional y enviar sus fotografías al correo electrónico habilitado por la organización.

Asimismo, durante la entrevista se extendió la invitación a la comunidad a participar de un encuentro conmemorativo en el Parque Punta Arenas, instancia que busca reunir a las familias en un espacio de recogimiento y memoria. La actividad se realizará el domingo 5 de abril e incluirá la liturgia de Pascua de Resurrección, el encendido de velas en el Cirio Pascual y la proyección de fotografías y mensajes dedicados a seres queridos.

La jornada contará además con buses gratuitos para facilitar el traslado de los asistentes, con salidas desde Avenida Bulnes con Carrera a partir de las 17:30 horas.

Desde la organización destacaron que quienes hayan enviado fotografías y mensajes en años anteriores podrán volver a verlos proyectados durante la ceremonia, siempre que se encuentren al día en el pago de su mantención anual o perpetua.





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