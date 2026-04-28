DPP DE ÚLTIMA ESPERANZA INSPECCIONA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO EN CAMINOS DE HUERTOS FAMILIARES DE PUERTO NATALES

El Delegado Presidencial Provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro, realizó durante el sábado recién pasado una visita de inspección a los trabajos ejecutados en los caminos del sector Huertos Familiares de Puerto Natales, con el objetivo de verificar en terreno el estado de las obras tras la finalización de las faenas por parte de la Dirección Regional de Vialidad.

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Tras el recorrido, la autoridad señaló, “Estamos realizando una visita de inspección luego de terminada la faena de la empresa de Vialidad, y podemos constatar cómo se encuentra actualmente el camino 3. Luego del perfilado, la carpeta presenta muy buenas condiciones, que es como se está entregando hoy esta obra”.

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El Delegado precisó que las intervenciones se concentraron en los caminos 1 y 3, mientras que el camino 2 no fue considerado en esta etapa debido a que no había recibido previamente trabajos de Vialidad. En este caso, su mantención está a cargo de la empresa SICOMAQ, en el marco de las obras vinculadas a la Dirección de Obras Hidráulicas.

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En esa línea, reforzó el compromiso del Gobierno con la comunidad del sector. “Tenemos un compromiso con las vecinas y vecinos de los Huertos Familiares. Escuchamos sus planteamientos, recogimos sus sugerencias y hoy podemos decir que cumplimos con lo acordado en esta etapa. Vamos a seguir presentes, fiscalizando y acompañando este proceso para que las mejoras se mantengan en el tiempo”.

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Asimismo, enfatizó la importancia de la corresponsabilidad para resguardar el estado de los caminos. “Hacemos un llamado a transitar con responsabilidad, a velocidad prudente y evitar, en la medida de lo posible, el tránsito de camiones de alto tonelaje, considerando que aún existen obras en ejecución y sectores que no están completamente demarcados”.

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La autoridad agregó que, una vez concluidos los trabajos asociados a la red de agua potable rural, la Dirección de Vialidad retomará las faenas para completar las obras y posteriormente efectuar la entrega formal de los caminos al municipio, entidad que asumirá su mantención definitiva.

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“Como Gobierno nos hemos comprometido a dar solución a los problemas generados por estas obras, porque sabemos que impactan directamente en la calidad de vida de las familias. He solicitado al Seremi de Obras Públicas un seguimiento permanente de estos trabajos, para avanzar en soluciones concretas”, afirmó.





Por su parte, el jefe provincial (s) de Vialidad, Héctor Rabanal, indicó que los trabajos realizados responden a acuerdos establecidos entre la Dirección de Vialidad, las juntas de vecinos del sector, el municipio, la Delegación y otros actores involucrados.

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“Durante los últimos días, la empresa contratista ejecutó labores de reperfilado en los caminos intervenidos, cumpliendo con los compromisos asumidos, con excepción del camino 2 y calle Méndez, donde actualmente se desarrollan trabajos asociados a la red de agua”, explicó.

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Asimismo, precisó que la intervención de Vialidad finalizó este sábado al mediodía, y que las faenas se retomarán en noviembre, una vez concluyan las obras hidráulicas en el sector.

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Desde el Ministerio de Obras Públicas se reiteró el compromiso de coordinación interinstitucional para asegurar la correcta ejecución de los trabajos y la mantención de la conectividad en el sector, especialmente ante la proximidad de la temporada invernal.