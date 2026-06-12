CON EL OBJETIVO DE ESTABLECER UN TRABAJO COLABORATIVO, EL SEREMI DE CIENCIA CARLOS OLAVE SE REUNIÓ CON LA FUNDACIÓN LUKSIC

Una amplia oferta programática es la que ofrece la Fundación Luksic, que están orientas a distintas etapas -desde la infancia hasta la formación profesional- y el desarrollo de capital humano, así lo informó el coordinador de Relacionamiento e Incidencia de Fundación Luksic, Carlos Carrasco, quien explicó que el objetivo de reunirse con el seremi de Ciencia, así como con otras autoridades regionales, fue "conocer mejor las necesidades y prioridades de la Región de Magallanes, además de dar a conocer las oportunidades, programas e iniciativas que tenemos disponibles para impulsar el desarrollo de las personas".

En este contexto, agregó que "sostuvimos una muy buena reunión con el seremi y con su equipo. Les contamos un poco sobre nuestro trabajo y pudimos alinear objetivos estratégicos, que tiene tanto la SEREMI como nosotros, para poder implementar programas con foco en las personas. En esa línea, uno de los acuerdos que logramos fue estar informándoles constantemente sobre oportunidades de becas y de pasantías, financiadas por Fundación Luksic, para académicos e investigadores de la región".

Una de las iniciativas destacadas durante el encuentro fue el trabajo que se realiza a través de Luksic Scholars, que busca promover la formación internacional de capital humano en áreas estratégicas para el desarrollo de Chile, entregando becas completas para cursar estudios de magíster, doctorado e investigación en universidades de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y China.

También, se destacó la beca Luksic Más Mujeres en STEM, que desde su creación en 2024 ha apoyado a 300 estudiantes de educación técnica superior de todo el país, brindándoles apoyo económico durante el tiempo que dure el plan de estudios. Con relación a ésta, el seremi de Ciencia indicó que "nos parece una gran oportunidad para incentivar las vocaciones científicas, así que nos comprometimos a apoyarlos en difundir todas las actividades que permitan tener mayores y mejores oportunidades laborales".

"El trabajo que realizan es muy interesante para esta secretaría regional ministerial ya que abarca áreas que nosotros también buscamos potenciar, como es el incentivar a las mujeres a estudiar carreras relacionadas a las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, y fortalecer el capital humano lo que permite mejorar la calidad de vida de las personas y, a la vez, contribuir a resolver problemas complejos que afectan a la sociedad", concluyó Olave.