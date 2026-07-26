DIPUTADA JAVIERA MORALES PIDE PRONUNCIAMIENTO DEL PRESIDENTE KAST TRAS DETENCIÓN DEL EXSEREMI DE SALUD DE MAGALLANES

La diputada por Magallanes, Javiera Morales, se refirió a la detención del exseremi de Salud de la región, Fabián Barrientos, investigado por un presunto delito sexual, y cuestionó el nombramiento de la exautoridad. La parlamentaria calificó la situación como "impresentable" y sostuvo que la Delegación Presidencial solicitó su renuncia inmediata.

Morales afirmó que la Región de Magallanes requiere contar con una autoridad sanitaria debido a la importancia del área de salud. En ese contexto, pidió que durante este lunes se designe a un nuevo seremi para evitar que la cartera permanezca sin una jefatura regional.

La diputada también dirigió críticas al Gobierno del presidente José Antonio Kast, señalando que la designación de Barrientos refleja, a su juicio, problemas en la selección de autoridades. Además, sostuvo que el Mandatario debiera pronunciarse públicamente sobre el caso y ofrecer disculpas a la comunidad de Magallanes.

Las declaraciones de la parlamentaria se producen mientras la investigación continúa en desarrollo. El exseremi permanece detenido por resolución del Juzgado de Garantía, que amplió su detención hasta la audiencia de formalización fijada para este martes.



